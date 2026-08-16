Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo do Maranhão?

Eleições Maranhão: ex-governador. Brandão, disputa a liderança com Eduardo Braide (Divulgação/Prefeitura de São Luís)
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Publicado em 16 de agosto de 2026 às 06h00.
As eleições de 2026 estão marcadas para o mês de outubro. Neste pleito, os eleitores maranhenses irão às urnas para escolher não apenas o próximo presidente da República e senadores, mas também quem comandará o Palácio dos Leões pelos próximos quatro anos, além de elegerem seus representantes na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa.
O cenário político no Maranhão já apresenta os nomes que disputam a preferência do eleitorado para governador. A corrida eleitoral reúne ex-prefeitos, atuais secretários estaduais, líderes da base governista e nomes fortes da oposição.
Os planos de governo oficiais de cada candidato são registrados e disponibilizados para o público no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O cenário eleitoral no estado se desenha de forma acirrada e com reviravoltas políticas importantes. A dinâmica da disputa foi profundamente alterada por um racha recente na base governista.
Historicamente unidos, os grupos políticos ligados ao atual governador Carlos Brandão e ao seu antecessor encontram-se divididos.
A ala governista atual consolidou o apoio ao nome de Orleans Brandão (MDB). Em contrapartida, o Partido dos Trabalhadores e a base aliada histórica do governo federal mantêm a defesa firme da candidatura do atual vice-governador, Felipe Camarão (PT).
Conforme apontado em análises da EXAME, essa divisão entre os aliados pulverizou as intenções de voto do bloco governista e abriu amplo espaço para o fortalecimento da oposição.
Eduardo Braide soube capitalizar esse cenário de divergências e tem registrado um crescimento consistente nas pesquisas, consolidando-se hoje como o principal candidato a ser batido nas urnas.
A pesquisa mais recente registrada e divulgada para o cenário estadual foi realizada pelo instituto Real Time Big Data, publicada no mês de julho de 2026.
O levantamento aponta o candidato Eduardo Braide (PSD) liderando a corrida eleitoral de forma isolada. Na simulação estimulada de primeiro turno, a parcial mostra o seguinte cenário:
A pesquisa ouviu 1.600 eleitores no estado do Maranhão entre os dias 6 e 7 de julho de 2026. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O estudo está oficialmente registrado no TSE sob o número MA-04311/2026. Você pode consultar o banco de dados oficial diretamente no site PesqEle da Justiça Eleitoral.
O primeiro turno das eleições estaduais e nacionais acontecerá no dia 4 de outubro de 2026, tradicionalmente o primeiro domingo do mês. Caso a disputa seja muito acirrada e nenhum dos candidatos ao governo do Maranhão alcance a marca de 50% mais um dos votos válidos, os eleitores retornarão às urnas para o segundo turno, previsto para o dia 25 de outubro de 2026.