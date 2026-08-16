Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo do Maranhão?

As eleições de 2026 estão marcadas para o mês de outubro. Neste pleito, os eleitores maranhenses irão às urnas para escolher não apenas o próximo presidente da República e senadores, mas também quem comandará o Palácio dos Leões pelos próximos quatro anos, além de elegerem seus representantes na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa.

O cenário político no Maranhão já apresenta os nomes que disputam a preferência do eleitorado para governador. A corrida eleitoral reúne ex-prefeitos, atuais secretários estaduais, líderes da base governista e nomes fortes da oposição.

Conheça os candidatos ao governo do Maranhão

André Luís (Missão)

Dimas Cassimiro (PCO)

Eduardo Braide (PSD)

Felipe Camarão (PT)

Orleans Brandão (MDB)

Reginaldo Lima (PCB)

Roberto Rocha (PRTB)

Saulo Arcangeli (PSTU)

Quais são as propostas dos candidatos ao governo do Maranhão?

Os planos de governo oficiais de cada candidato são registrados e disponibilizados para o público no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Como está a disputa pelo governo do Maranhão em 2026?

O cenário eleitoral no estado se desenha de forma acirrada e com reviravoltas políticas importantes. A dinâmica da disputa foi profundamente alterada por um racha recente na base governista.

Historicamente unidos, os grupos políticos ligados ao atual governador Carlos Brandão e ao seu antecessor encontram-se divididos.

A ala governista atual consolidou o apoio ao nome de Orleans Brandão (MDB). Em contrapartida, o Partido dos Trabalhadores e a base aliada histórica do governo federal mantêm a defesa firme da candidatura do atual vice-governador, Felipe Camarão (PT).

Conforme apontado em análises da EXAME, essa divisão entre os aliados pulverizou as intenções de voto do bloco governista e abriu amplo espaço para o fortalecimento da oposição.

Eduardo Braide soube capitalizar esse cenário de divergências e tem registrado um crescimento consistente nas pesquisas, consolidando-se hoje como o principal candidato a ser batido nas urnas.

Pesquisa para governador do estado do Maranhão 2026

A pesquisa mais recente registrada e divulgada para o cenário estadual foi realizada pelo instituto Real Time Big Data, publicada no mês de julho de 2026.

O levantamento aponta o candidato Eduardo Braide (PSD) liderando a corrida eleitoral de forma isolada. Na simulação estimulada de primeiro turno, a parcial mostra o seguinte cenário:

Eduardo Braide (PSD): 44%

Orleans Brandão (MDB): 31%

Roberto Rocha (Novo/PRTB): 9%

Felipe Camarão (PT): 9%

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores no estado do Maranhão entre os dias 6 e 7 de julho de 2026. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O estudo está oficialmente registrado no TSE sob o número MA-04311/2026. Você pode consultar o banco de dados oficial diretamente no site PesqEle da Justiça Eleitoral.

Quando vai ser a eleição para o governo do Maranhão?

O primeiro turno das eleições estaduais e nacionais acontecerá no dia 4 de outubro de 2026, tradicionalmente o primeiro domingo do mês. Caso a disputa seja muito acirrada e nenhum dos candidatos ao governo do Maranhão alcance a marca de 50% mais um dos votos válidos, os eleitores retornarão às urnas para o segundo turno, previsto para o dia 25 de outubro de 2026.