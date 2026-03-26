Caiado avança na disputa presidencial e estrutura sucessão em Goiás

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), avançou na articulação para sua sucessão estadual ao consolidar o vice, Daniel Vilela (MDB), como favorito ao governo. O movimento ocorre enquanto Caiado disputa internamente no PSD a indicação do partido para a Presidência da República em 2026.

A avaliação de aliados é que, ao contrário de outros cenários estaduais, Caiado deixaria o cargo com um sucessor competitivo e com base política estruturada para manter o controle do Executivo goiano até as eleições.

A pré-candidatura de Vilela foi lançada em 14 de março, em evento que marcou a filiação de Caiado ao PSD e contou com a presença do presidente da sigla, Gilberto Kassab, e do deputado federal Baleia Rossi.

Filho do ex-governador Maguito Vilela, o vice lidera pesquisas recentes com vantagem sobre adversários como Marconi Perillo (PSDB) e o senador Wilder Morais (PL).

Caiado afirmou que Vilela assumirá o governo ao fim de março e projetou vitória já no primeiro turno. Segundo o governador, o cenário é resultado da continuidade de uma gestão bem avaliada e da construção de uma base política ampla.

Após romper com o PL, Caiado buscou ampliar sua base com partidos aliados e nomes ligados ao bolsonarismo. Ele endossou quatro pré-candidatos ao Senado: a primeira-dama Gracinha Caiado (União Brasil), o senador Vanderlan Cardoso (PSD), o deputado Zacharias Calil (MDB) e o ex-ministro Alexandre Baldy (PP).

O grupo também tenta atrair quadros de outras siglas. Um dos movimentos recentes foi a filiação do deputado federal Daniel Agrobom ao PSD, após deixar o PL. A deputada Magda Mofatto também avalia mudança de partido.

Disputa presidencial no PSD

Caiado disputa com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a indicação do PSD para a Presidência. O goiano é tratado como favorito dentro da legenda.

A estratégia de Caiado passa por garantir uma transição sem turbulências em Goiás, fortalecendo sua posição nacional. Diferentemente de Leite, que enfrenta dificuldades para viabilizar um sucessor competitivo, o governador goiano conta com um cenário mais favorável no estado.

Enquanto Vilela lidera as intenções de voto, o PL aposta no crescimento de Wilder Morais com eventual apoio de Flávio Bolsonaro. Já o PT articula alternativas e tenta atrair Marconi Perillo para formar um palanque competitivo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A articulação petista é conduzida pela deputada Adriana Accorsi, que mantém diálogo com Perillo e pode ser candidata ao governo caso o partido opte por uma candidatura própria.

*Com informações do O Globo