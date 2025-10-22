Daniel Vilela lidera cenários de 1º e 2º turno para o governo de Goiás, diz Futura

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), lidera cenários de primeiro e segundo turno para o governo de Goiás em 2026, segundo pesquisa Futura Inteligência divulgada nesta terça-feira, 21.

Nos dois cenários de primeiro turno, Vilela aparece à frente do ex-governador do estado, Marconi Perillo (PSDB). No primeiro, o vice de Ronaldo Caiado (União) tem 36,9% contra 28,9% de Perillo.

Outros candidatos simulados são o senador Vanderlan Cardoso (PSD), com 8%, o também senador Wilder Morais (PL), com 5,8%, e o vereador de Goiânia Telêmaco Brandão (Novo), com 1%.

Em um segundo cenário, sem Vanderlan e com a deputada federal Adriana Accorsi (PT), Vilela tem 35,7%, Perillo 29,4% e os demais nomes não passam de 10% cada.

Apesar da liderança de Vilela, a pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado, 58% estão indecisos e 12% votariam em Caiado, que não pode disputar uma nova eleição. Os dados mostram ainda que 73% não sabem o nome de nenhum candidato ao governo estadual.

"Claramente é uma eleição que não se iniciou", diz José Orrico, fundador do Futura.

Vilela lidera com folga em cenários de segundo turno

Em todos os cenários em que o seu nome é testado, Vilela lidera com mais folga. Sem o vice-governador, Perillo é o candidato mais competitivo, e vence Vanderlan, Accorsi e Wilder Morais em simulações de segundo turno.

"A eleição de Goiás tem claramente uma preferência pela direita e por candidatos apoiados pelo governador Caiado", afirma Orrico.

Intenção de Voto – 1º Turno (Futura/Goiás)

Cenário 1

Daniel Vilela: 36,9%

Marconi Perillo: 28,6%

Vanderlan Cardoso: 8,0%

Wilder Morais: 5,8%

Telêmaco Brandão: 0,4%

NS/NR/Indeciso: 9,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 11,0%

Cenário 2

Daniel Vilela: 35,7%

Marconi Perillo: 29,4%

Wilder Morais: 8,3%

Adriana Accorsi: 8,2%

Telêmaco Brandão: 0,9%

NS/NR/Indeciso: 6,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 10,8%

Intenção de Voto – 2º Turno (Futura/Outubro 2025)

Cenário 1

Daniel Vilela: 50,1%

Marconi Perillo: 33,5%

NS/NR/Indeciso: 4,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 12,1%

Cenário 2

Daniel Vilela: 56,8%

Vanderlan Cardoso: 18,9%

NS/NR/Indeciso: 7,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 17,0%

Cenário 3

Daniel Vilela: 60,2%

Wilder Morais: 13,8%

NS/NR/Indeciso: 8,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 17,5%

Cenário 4

Marconi Perillo: 45,0%

Adriana Accorsi: 26,0%

NS/NR/Indeciso: 6,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 22,9%

Cenário 5

Marconi Perillo: 45,3%

Vanderlan Cardoso: 30,6%

NS/NR/Indeciso: 4,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 20,2%

Cenário 6