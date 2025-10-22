Daniel Vilela lidera cenários de 1º e 2º turno para o governo de Goiás, diz Futura

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10h26.
O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), lidera cenários de primeiro e segundo turno para o governo de Goiás em 2026, segundo pesquisa Futura Inteligência divulgada nesta terça-feira, 21.
Nos dois cenários de primeiro turno, Vilela aparece à frente do ex-governador do estado, Marconi Perillo (PSDB). No primeiro, o vice de Ronaldo Caiado (União) tem 36,9% contra 28,9% de Perillo.
Outros candidatos simulados são o senador Vanderlan Cardoso (PSD), com 8%, o também senador Wilder Morais (PL), com 5,8%, e o vereador de Goiânia Telêmaco Brandão (Novo), com 1%.
Em um segundo cenário, sem Vanderlan e com a deputada federal Adriana Accorsi (PT), Vilela tem 35,7%, Perillo 29,4% e os demais nomes não passam de 10% cada.
Apesar da liderança de Vilela, a pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado, 58% estão indecisos e 12% votariam em Caiado, que não pode disputar uma nova eleição. Os dados mostram ainda que 73% não sabem o nome de nenhum candidato ao governo estadual.
"Claramente é uma eleição que não se iniciou", diz José Orrico, fundador do Futura.
Em todos os cenários em que o seu nome é testado, Vilela lidera com mais folga. Sem o vice-governador, Perillo é o candidato mais competitivo, e vence Vanderlan, Accorsi e Wilder Morais em simulações de segundo turno.
"A eleição de Goiás tem claramente uma preferência pela direita e por candidatos apoiados pelo governador Caiado", afirma Orrico.
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Cenário 4
Cenário 5
Cenário 6