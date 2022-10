Eleições 2022: Até que horas pode votar?

Nas Eleições de 2022, o eleitor poderá votar até às 17 horas (horário de Brasília). Nos estados que seguem fuso horário diferente, o horário de fechamento das urnas será adequado.

No Acre, a votação será das das 6h às 15h; Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, das 7h às 16h; Fernando de Noronha (PE), das 9h às 18h, e Amazonas, das 7h às 16h, com exceção dos municípios Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença, nos quais a votação será das 6h às 15h.

O que acontece se ainda estiver na fila para votar às 17h?

A votação termina às 17h, mas mesmo quem ainda estiver na fila a essa hora tem o direito ao voto garantido. As seções eleitorais irão entregar senhas para quem permanecer na fila consegui garantir o seu voto.

Quando sai o resultado das eleições 2022?

Considerando o horário de Brasília, a apuração começa assim que o horário de votação se encerra, às 17h, de acordo com a previsão divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os números poderão ser acompanhados pela EXAME, na página dedicada às eleições de 2022.

Tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, EXAME vai trazer a apuração em tempo real de todos os cargos eletivos que estão em disputa em 2022: presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador.

Pelo aplicativo de celular Resultados, disponíveis nas lojas Android e iOS, também será possível acompanhar os resultados. A Justiça Eleitoral também criou uma página na internet especificamente para este fim.

