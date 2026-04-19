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Piloto sem habilitação é preso após queda de helicóptero na PB; caso está sob investigação

Polícia aponta falta de documentação e investiga acidente em Campina Grande

Helicóptero (Shah Marai/AFP)

Helicóptero (Shah Marai/AFP)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 19 de abril de 2026 às 17h01.

A Polícia Civil da Paraíba prendeu um piloto sem habilitação após a queda de um helicóptero nas imediações do Hotel Garden, em Campina Grande, no sábado, 18. A audiência de custódia está prevista para este domingo, 19, enquanto o caso segue sob investigação das autoridades aeronáuticas.

De acordo com a polícia, o piloto não possuía a documentação obrigatória para conduzir a aeronave e estava com o Certificado Médico Aeronáutico vencido. Ele foi preso com base no artigo 261 do Código Penal, que trata de atentado contra a segurança do transporte aéreo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e encontrou quatro vítimas — uma criança e três homens — com escoriações. Duas delas foram encaminhadas ao Hospital de Trauma de Campina Grande, uma pelo SAMU e outra por meios próprios.

Durante o atendimento, as equipes identificaram derramamento de combustível, adotaram procedimentos para reduzir riscos e isolaram a área para a realização da perícia.

Após os primeiros atendimentos, o piloto sem habilitação foi levado ao Hospital de Trauma, onde permanece internado à disposição da Justiça.

A investigação do acidente está sendo conduzida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão da Força Aérea Brasileira.

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