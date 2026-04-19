Quem tem direito à aposentadoria especial? Entenda mudanças recentes

Em 2026, a aposentadoria especial não passou por mudanças legislativas diretas, mas foi impactada por três fatores centrais: uma decisão do Supremo Tribunal Federal que retirou o direito de vigilantes ao benefício, a continuidade das regras mais rígidas da Reforma da Previdência de 2019, especialmente a exigência de idade mínima, e o avanço de discussões judiciais e legislativas que ainda podem alterar o cenário, como a ADI 6.309.

O tempo mínimo de contribuição ao INSS continua vinculado ao grau de risco da atividade: 15 anos (alto risco), 20 anos (risco médio) e 25 anos (risco menor). Após a reforma, passou a ser obrigatória também a idade mínima, mantida em 2026 em 55 anos, 58 anos e 60 anos, respectivamente, além da carência de 180 contribuições mensais.

O valor da aposentadoria especial também segue o modelo pós-reforma: o benefício corresponde a 60% da média de todos os salários de contribuição, com acréscimo de 2% ao ano que exceder 20 anos de contribuição (homens) ou 15 anos (mulheres). Antes de 2019, era possível alcançar até 100% da média das maiores contribuições, sem redutores.

Sistemas de pontos e idade mínima progressiva continuam valendo, com pequenas alterações

Para quem já contribuía antes de novembro de 2019, continuam valendo as regras de transição da aposentadoria especial, com destaque para o sistema de pontos. Em 2026, são exigidos:

66 pontos (15 anos de atividade especial);

76 pontos (20 anos);

86 pontos (25 anos).

Esse modelo é hoje o principal caminho para quem busca a aposentadoria especial.

Além disso, o trabalhador deve considerar as regras gerais do INSS, que seguem sendo atualizadas.

Em 2026, a idade mínima progressiva chega a 59 anos e seis meses para mulheres e 64 anos e seis meses para homens, enquanto a regra dos pontos exige 93 pontos (mulheres) e 103 pontos (homens). Essas exigências influenciam diretamente a decisão entre aposentadoria comum e aposentadoria especial.

Comprovação de atividade especial segue inalterada

Para ser elegível à aposentadoria especial, a comprovação da atividade especial permanece.

O INSS exige principalmente o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e o LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho), que devem demonstrar exposição habitual e permanente a agentes nocivos. Sem esses documentos, o tempo especial pode ser desconsiderado.

O enquadramento automático por profissão não existe mais para períodos recentes. Ele só é válido para atividades exercidas até 1995 ou, em alguns casos, até 1996. Atualmente, a análise é individual e depende da comprovação técnica da exposição.

Mudanças para vigilantes

Em 2026, uma decisão do Supremo Tribunal Federal consolidou um entendimento relevante: vigilantes não têm direito à aposentadoria especial, mesmo com uso de arma. A decisão tem efeito nacional e encerra uma disputa judicial que se arrastava há anos.

Ao mesmo tempo, a ADI 6.309, ainda em julgamento no STF, pode alterar pontos estruturais, como a exigência de idade mínima, o cálculo do benefício e a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, hoje permitida apenas para períodos trabalhados até novembro de 2019.

A legislação também prevê que o benefício pode ser cancelado caso o segurado continue exercendo atividade de risco após a concessão, e permite a inclusão de períodos rurais ou outras contribuições, desde que comprovadas.