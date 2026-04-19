Ciência

Blue Origin aterrissa pela 1ª vez foguete com propulsor reutilizado New Glenn

Nesta missão, o New Glenn levou o satélite BlueBird 7, da AST SpaceMobile, para a órbita baixa da Terra

Foguete New Glenn da Blue Origin decolou de Cabo Canaveral, na Flórida, neste domingo ( Paul Hennesy/Anadolu/Getty Images)

Foguete New Glenn da Blue Origin decolou de Cabo Canaveral, na Flórida, neste domingo ( Paul Hennesy/Anadolu/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de abril de 2026 às 19h00.

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A Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, informou neste domingo, 19, que o foguete New Glenn realizou com sucesso o pouso de seu propulsor após o lançamento. O movimento marca o primeiro reaproveitamento desse tipo de componente pela companhia e insere a operação em um cenário de disputa direta com a SpaceX, de Elon Musk.

O lançamento ocorreu a partir de Cabo Canaveral, na Flórida. O estágio propulsor retornou à superfície cerca de dez minutos após a decolagem.

Durante a missão, o New Glenn levou o satélite BlueBird 7, da AST SpaceMobile, para a órbita baixa da Terra. O voo representa uma etapa operacional voltada à validação do sistema de lançamentos da empresa.

A operação serviu para testar a capacidade de reutilização do New Glenn, um foguete de grande porte com altura aproximada a um edifício de 29 andares. A empresa busca posicionar o veículo como alternativa ao Falcon 9, da SpaceX, no segmento de lançamentos comerciais.

O propulsor utilizado recebeu o nome de "Never Tell Me the Odds" ("Nunca me diga as probabilidades"). O equipamento já havia sido empregado na missão NG-2, em novembro, quando foi recuperado após o voo, o que permitiu a nova tentativa.

A denominação faz referência a uma fala do personagem Han Solo no filme "Star Wars: O Império Contra-Ataca".

Após adiamentos registrados no início do mês, o lançamento ocorre em um contexto de maior atividade no setor espacial, incluindo o voo da missão lunar Artemis 2, da Nasa.

A Blue Origin informou anteriormente, em novembro, que trabalha em uma versão ampliada do foguete, denominada New Glenn 9x4.

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Estratégia comercial e constelações de satélites

O New Glenn foi projetado para operar no segmento de maior capacidade do mercado de lançamentos. O foguete possui um compartimento de carga com sete metros de diâmetro, o que permite transportar volumes maiores, incluindo múltiplos satélites em uma única missão.

"Desenvolvemos o New Glenn com base no que achamos que será o espaço daqui a 50 ou 100 anos", afirmou o vice-presidente do programa, Jordan Charles.

O satélite BlueBird 7 integra a constelação Block 2 da AST SpaceMobile. Trata-se do segundo equipamento dessa geração colocado em órbita. A empresa descreve o sistema como portador da maior matriz de comunicações comerciais já implantada em órbita baixa.

O projeto prevê conexão direta com smartphones, compondo uma rede de banda larga baseada no espaço. A proposta segue iniciativas semelhantes, como o Project Kuiper, da Amazon, e o Starlink, da SpaceX.

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