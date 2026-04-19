Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está na frente nas pesquisas da semana?

Levantamentos divulgados nesta semana por diferentes institutos mostram cenários de primeiro e segundo turnos acirrados para a disputa presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro (PL), os dois pré-candidatos com maior índice de intenção de voto.

Entre os dias 13 ao 17, três estudos sobre a corrida ao Planalto foram divulgados: Genial/Quaest, CNT/MDA e Futura Inteligência.

A seguir, confira os principais números de cada pesquisa.

Genial/Quaest

Segundo a pesquisa Genial/Quaest, publicada na quarta-feira, 15, Lula tem vantagem no primeiro turno. Em uma competição com vários pré-candidatos, o presidente aparece com 37% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 32%.

Em um embate direto entre os dois nomes, que simula o cenário de segundo turno, Flávio Bolsonaro registra 42%, contra 40% de Lula.

No recorte sobre decisão de voto, a pesquisa aponta que 57% dos entrevistados afirmam que o voto é definitivo, enquanto 43% dizem que ainda podem mudar de opinião.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores, entre os dias 9 e 13 de abril, por meio de entrevista presencial domiciliar. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR-09285/2026.

CNT/MDA

De acordo com os resultados da Pesquisa CNT de Opinião, realizada pelo instituto MDA e divulgada na terça-feira, 14, Lula sai na frente no primeiro turno, com 39,2%. Flávio Bolsonaro apareceu em segundo lugar, com 30,2%.

No segundo turno Lula parece ter vantagem. O pré-candidato à reeleição soma 44,9%, contra 40,2% de Flávio Bolsonaro.

Cenários de 2º turno CNT/MDA (abril de 2026)

Lula x Flávio Bolsonaro:

Lula: 44,9%

Flávio Bolsonaro: 40,2%

Branco/Nulo: 11,3%

Indeciso: 3,6%

Lula x Romeu Zema:

Lula: 45,2%

Romeu Zema: 31,6%

Branco/Nulo: 15,9%

Indeciso: 7,3%

Lula x Ronaldo Caiado:

Lula: 44,4%

Ronaldo Caiado: 32,7%

Branco/Nulo: 15,2%

Indeciso: 7,7%

Lula x Aldo Rebelo:

Lula: 45,4%

Aldo Rebelo: 29,1%

Branco/Nulo: 17,5%

Indeciso: 8,0%

Lula x Renan Santos:

Lula: 45,0%

Renan Santos: 28,3%

Branco/Nulo: 17,7%

Indeciso: 9,0%

O levantamento também testou cenários alternativos de segundo turno com outros nomes da direita. Em todos os casos, Lula venceria os adversários se a eleição fosse hoje.

A pesquisa CNT/MDA entrevistou 2.002 eleitores entre os dias 8 e 12 de abril, por meio de entrevistas presenciais domiciliares. O levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%, e foi registrado no TSE sob o protocolo BR-02847/2026.

Futura Inteligência

Também na terça, 14, saiu a pesquisa da Futura Inteligência em parceria com a Apex Partners. Segundo os resultados, o cenário de primeiro turno mostra Lula com 39,8% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 37,3%.

No segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 48%, enquanto Lula registra 42,6%.

Na comparação com o levantamento divulgado em fevereiro, o senador do PL teve uma oscilação de 0,8 ponto percentual, enquanto Lula cresceu 2,1 pontos, mas dentro da margem de erro.

Cenários de 1º turno Futura (abril de 2026)

Cenário 1

Lula: 39,8%

Flávio Bolsonaro: 37,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,1%

Ronaldo Caiado: 4,8%

NS/NR/Indeciso: 4,5%

Romeu Zema: 2,9%

Renan Santos: 1,4%

Augusto Cury: 1,3%

Cabo Daciolo: 0,5%

Aldo Rebelo: 0,3%

Cenário 2

Lula: 38,4%

Flávio Bolsonaro: 38,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,1%

Ronaldo Caiado: 6,0%

NS/NR/Indeciso: 3,4%

Renan Santos: 2,0%

Augusto Cury: 1,9%

Cabo Daciolo: 1,1%

Aldo Rebelo: 0,8%

Cenário 3

Flávio Bolsonaro: 38,4%

Fernando Haddad: 21,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 17,1%

Ronaldo Caiado: 7,4%

NS/NR/Indeciso: 5,2%

Romeu Zema: 4,0%

Renan Santos: 2,4%

Augusto Cury: 2,3%

Cabo Daciolo: 1,3%

Aldo Rebelo: 0,6%

Cenários de 2º turno Futura (abril de 2026)

2º Turno — Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 42,6%

Flávio Bolsonaro: 48,0%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,3%

NS/NR/Indeciso: 2,1%

2º Turno — Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 43,9%

Ronaldo Caiado: 38,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 14,6%

NS/NR/Indeciso: 2,7%

2º Turno — Lula x Romeu Zema

Lula: 44,8%

Romeu Zema: 38,0%

Nenhum/Branco/Nulo: 14,9%

NS/NR/Indeciso: 2,2%

2º Turno — Flávio Bolsonaro x Fernando Haddad

Flávio Bolsonaro: 48,3%

Fernando Haddad: 34,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 14,3%

NS/NR/Indeciso: 2,6%

A pesquisa Futura entrevistou 2.000 eleitores, entre os dias 07 e 11 de abril, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada em parceria com a Apex e está registrada no TSE sob o protocolo BR-08282/2026.