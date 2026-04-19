Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está na frente nas pesquisas da semana?

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026 (Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 19 de abril de 2026 às 09h00.
Levantamentos divulgados nesta semana por diferentes institutos mostram cenários de primeiro e segundo turnos acirrados para a disputa presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro (PL), os dois pré-candidatos com maior índice de intenção de voto.
Entre os dias 13 ao 17, três estudos sobre a corrida ao Planalto foram divulgados: Genial/Quaest, CNT/MDA e Futura Inteligência.
A seguir, confira os principais números de cada pesquisa.
Segundo a pesquisa Genial/Quaest, publicada na quarta-feira, 15, Lula tem vantagem no primeiro turno. Em uma competição com vários pré-candidatos, o presidente aparece com 37% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 32%.
Em um embate direto entre os dois nomes, que simula o cenário de segundo turno, Flávio Bolsonaro registra 42%, contra 40% de Lula.
No recorte sobre decisão de voto, a pesquisa aponta que 57% dos entrevistados afirmam que o voto é definitivo, enquanto 43% dizem que ainda podem mudar de opinião.
A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores, entre os dias 9 e 13 de abril, por meio de entrevista presencial domiciliar. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR-09285/2026.
De acordo com os resultados da Pesquisa CNT de Opinião, realizada pelo instituto MDA e divulgada na terça-feira, 14, Lula sai na frente no primeiro turno, com 39,2%. Flávio Bolsonaro apareceu em segundo lugar, com 30,2%.
No segundo turno Lula parece ter vantagem. O pré-candidato à reeleição soma 44,9%, contra 40,2% de Flávio Bolsonaro.
Lula x Flávio Bolsonaro:
Lula x Romeu Zema:
Lula x Ronaldo Caiado:
Lula x Aldo Rebelo:
Lula x Renan Santos:
O levantamento também testou cenários alternativos de segundo turno com outros nomes da direita. Em todos os casos, Lula venceria os adversários se a eleição fosse hoje.
A pesquisa CNT/MDA entrevistou 2.002 eleitores entre os dias 8 e 12 de abril, por meio de entrevistas presenciais domiciliares. O levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%, e foi registrado no TSE sob o protocolo BR-02847/2026.
Também na terça, 14, saiu a pesquisa da Futura Inteligência em parceria com a Apex Partners. Segundo os resultados, o cenário de primeiro turno mostra Lula com 39,8% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 37,3%.
No segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 48%, enquanto Lula registra 42,6%.
Na comparação com o levantamento divulgado em fevereiro, o senador do PL teve uma oscilação de 0,8 ponto percentual, enquanto Lula cresceu 2,1 pontos, mas dentro da margem de erro.
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
2º Turno — Lula x Flávio Bolsonaro
2º Turno — Lula x Ronaldo Caiado
2º Turno — Lula x Romeu Zema
2º Turno — Flávio Bolsonaro x Fernando Haddad
A pesquisa Futura entrevistou 2.000 eleitores, entre os dias 07 e 11 de abril, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada em parceria com a Apex e está registrada no TSE sob o protocolo BR-08282/2026.