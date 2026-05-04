Desenrola: quando começa e quem pode participar? Veja perguntas e respostas

Desenrola: a nova medida é um programa de refinanciamento de dívidas que reúne diferentes públicos (Rmcarvalho/Getty Images)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 4 de maio de 2026 às 17h49.
O governo federal lançou nesta segunda-feira, 4, o Novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas voltado a pessoas físicas, estudantes, empresas e produtores rurais.A iniciativa reúne diferentes frentes para renegociar débitos e reduzir a inadimplência no país.
Segundo o Ministério da Fazenda, a implementação depende da adesão das instituições financeiras, que já começaram a operar o programa nos dias seguintes ao anúncio.A principal modalidade é o Desenrola Famílias, voltado a pessoas com renda de até cinco salários mínimos e dívidas em atraso entre 90 dias e dois anos.
A proposta mira aliviar o orçamento das famílias em um cenário de alto endividamento.
O comprometimento da renda das famílias para o pagamento de dívidas alcançou 29,7% em fevereiro, maior patamar desde o início da série histórica, em 2005., segundo dados do Banco Central.
O Novo Desenrola é um programa de refinanciamento de dívidas que reúne diferentes públicos — famílias, estudantes, empresas e produtores rurais — com condições facilitadas de pagamento, redução de juros e uso de garantias públicas.
Segundo o governo, alguns bancos começaram a ofertar a renegociação a partir de terça-feira, 5, mas que a implementação dependerá das instituições financeiras.
O programa é dividido em quatro frentes:
É a principal frente do programa, voltada à renegociação de dívidas de pessoas físicas de baixa renda, com uso de crédito novo garantido pelo governo.
Podem participar pessoas com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105) e dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e dois anos em cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado.
Entram dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC), desde que estejam em atraso entre 90 dias e dois anos.
Os descontos variam conforme o tempo de atraso e o tipo de dívida:
A renegociação deverá ser feita diretamente nos canais oficiais dos bancos.
A taxa de juros máxima será de 1,99% ao mês.
Os contratos atrasados poderão ser parcelados em até 48 meses.
Sim. Os bancos deverão limpar o nome de clientes com dívidas de até R$ 100.
Sim. Haverá bloqueio do CPF em casas de apostas por 12 meses para quem aderir ao programa.
As instituições deverão:
Limpar o nome de clientes com dívidas de até R$ 100 e das dívidas renegociadas;
Destinar 1% do valor garantido pelo FGO para educação financeira;
Proibir o uso de crédito para apostas.
O Desenrola Fies é voltado a estudantes com dívidas em atraso no financiamento estudantil.
Como funciona o Desenrola Fies?
Dívidas acima de 90 dias:
Dívidas acima de 360 dias:
É a frente voltada a micro e pequenas empresas, com mudanças em programas como Pronampe e Procred, incluindo ampliação de prazos, carência e limites de crédito.
Voltado a agricultores familiares, o programa permite renegociar dívidas e ampliar o acesso ao crédito rural. A expectativa do governo é ampliar o número de beneficiários com a prorrogação do prazo.
O Fundo Garantidor de Operações (FGO) será usado como garantia para as operações de crédito renegociadas, reduzindo o risco para os bancos.
De onde vêm os recursos do fundo?
Os recursos virão de:
Recursos não resgatados no sistema financeiro, estimados entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões.
O programa altera regras do crédito consignado para aposentados, pensionistas e servidores públicos. Entre as mudanças estão:
Redução da margem consignável total de 45% para 40%;
Limitação do uso de cartão consignado a uma parcela menor da renda;
Ampliação do prazo de pagamento, que pode chegar a até 108 meses (INSS) e 120 meses (servidores);
Possibilidade de carência de até 90 dias (INSS) e 120 dias (servidores).
Além disso, o governo prevê uma redução gradual da margem consignável ao longo dos anos, até atingir 30%.