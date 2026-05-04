Novo Desenrola: veja os descontos para cartão de crédito e cheque especial

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 4 de maio de 2026 às 11h41.
Última atualização em 4 de maio de 2026 às 11h47.
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou nesta segunda-feira, 4, o novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas para pessoas físicas e micro, pequenas e médias empresas.
No detalhamento do programa, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, mostrou que os descontos serão progressivos, a depender do tempo de atraso e do tipo de dívida.
Quanto maior o tempo de atraso da dívida, maior será o desconto. Serão elegíveis dívidas com até dois anos de atraso.
No caso do rotativo e do cheque especial, os descontos variam entre 40% e 90%. No crédito pessoal e no cartão de crédito, os descontos serão de 30% a 80%.
Podem participar do programa pessoas com renda de até cinco salários mínimos e dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, que estejam atrasadas de 90 dias a 2 anos em cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado.
Para renegociar as dívidas, o cidadão terá que procurar o banco para realizar a renegociação.
|Tipo de dívida
|91–120
|121–150
|151–180
|181–240
|241–300
|301–360
|1 a 2 anos
|Rotativo (CC Rotativo / Cheque Esp.)
|40%
|45%
|50%
|55%
|70%
|85%
|90%
|Crédito Pessoal (CDC s/ Garantia / CC Parcelado)
|30%
|35%
|40%
|45%
|60%
|75%
|80%
O novo desenrola prevê descontos em dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos, com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC).
A dívida renegociada terá:
Para entrarem no Desenrola, as pessoas devem procurar os canais oficiais dos bancos.
Podem participar do programa pessoas com renda de até cinco salários mínimos e dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, que estejam atrasadas de 90 dias a 2 anos em cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado.