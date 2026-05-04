Novo Desenrola: veja os descontos para cartão de crédito e cheque especial

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou nesta segunda-feira, 4, o novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas para pessoas físicas e micro, pequenas e médias empresas.

No detalhamento do programa, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, mostrou que os descontos serão progressivos, a depender do tempo de atraso e do tipo de dívida.

Quanto maior o tempo de atraso da dívida, maior será o desconto. Serão elegíveis dívidas com até dois anos de atraso.

No caso do rotativo e do cheque especial, os descontos variam entre 40% e 90%. No crédito pessoal e no cartão de crédito, os descontos serão de 30% a 80%.

Podem participar do programa pessoas com renda de até cinco salários mínimos e dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, que estejam atrasadas de 90 dias a 2 anos em cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado.

Para renegociar as dívidas, o cidadão terá que procurar o banco para realizar a renegociação.

Tipo de dívida 91–120 121–150 151–180 181–240 241–300 301–360 1 a 2 anos Rotativo (CC Rotativo / Cheque Esp.) 40% 45% 50% 55% 70% 85% 90% Crédito Pessoal (CDC s/ Garantia / CC Parcelado) 30% 35% 40% 45% 60% 75% 80%

Como vai funcionar o novo Desenrola para pessoas físicas

O novo desenrola prevê descontos em dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos, com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC).

A dívida renegociada terá:

Descontos entre 30 a 90%;

Taxa de juro máxima de 1,99% ao mês;

Até 48 meses de prazo;

Prazo de até 35 dias para pagamento da primeira parcela;

Limite da nova dívida (após descontos) até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira;

Garantia do FGO.

Para entrarem no Desenrola, as pessoas devem procurar os canais oficiais dos bancos.

Quem pode participar do novo Desenrola?

Podem participar do programa pessoas com renda de até cinco salários mínimos e dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, que estejam atrasadas de 90 dias a 2 anos em cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado.