Desenrola Rural: veja regras e quem pode participar

O governo federal lançou nesta segunda-feira, 4, o Novo Desenrola, programa de refinanciamento de dívidas voltado a pessoas físicas e micro, pequenas e médias empresas. Uma das categorias do projeto é o Desenrola Rural.

Segundo o material divulgado pelo Ministério da Fazenda, além de famílias, estudantes e empresas, os agricultores familiares também serão incluídos. O intuito é regularizar as dívidas e realizar a reinserção produtiva de agricultores familiares, facilitando o acesso ao crédito rural.

Como vai funcionar o Desenrola Rural?

O lançamento amplia o prazo do Desenrola Rural para que mais agricultores familiares renegociem e liquidem dívidas antigas.

Os agricultores beneficiados devem ser, sobretudo, de baixa renda.

Até a divulgação do programa, o Desenrola Rural já beneficiou cerca de 507 mil produtores, segundo a Fazenda.

Com a prorrogação do prazo até o dia 20 de dezembro deste ano, poderá alcançar mais 800 mil agricultores familiares, totalizando 1,3 milhão de pessoas.

Novo Desenrola

A principal modalidade do programa é o Desenrola Famílias. Voltada para quem tem renda de até cinco salários mínimos, a pessoa física beneficiada também deve ter dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso de 90 dias a 2 anos em cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado.

Nesse modelo, a primeira parcela tem um prazo de 35 dias para ser paga, e com desconto total pode variar de 30% a 90%, dependendo do atraso.

No cartão de crédito, o desconto mínimo é de 40% para atrasos de 90 a 120 dias, e chega a 90% com dívidas de até dois anos. Para o crédito pessoal, o desconto mínimo é de 30% para os atrasos de 90 a 120 dias, podendo chegar a 80% para dois anos de inadimplência.

Entre as regras para quem aderir, está um limite de nova dívida de R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira, contados após os descontos.

Outra regra é o bloqueio para apostas em bets por um ano. Dívidas de até R$ 100 serão perdoadas pelos bancos.