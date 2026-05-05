Novo Desenrola Brasil começa com uso do FGTS para quitar dívidas

Desenrola Brasil: nova fase permite uso do FGTS e amplia descontos para renegociação de dívidas (Montagem EXAME com elemento do Canva)
Repórter
Publicado em 5 de maio de 2026 às 07h04.
A nova fase do Desenrola Brasil começa nesta terça-feira com foco na renegociação de dívidas e na redução do comprometimento da renda das famílias com bancos.
A principal novidade é a autorização para uso de recursos do FGTS. Trabalhadores poderão utilizar até 20% do saldo disponível ou até R$ 1 mil — o que for maior — para quitar ou abater dívidas, incluindo contas ativas e inativas.
O valor não poderá ser sacado pelo trabalhador. A operação será feita diretamente entre a Caixa Econômica Federal e a instituição credora.
Poderão participar pessoas com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105) e dívidas de até R$ 15 mil. Quem antecipou o saque-aniversário também poderá aderir, desde que não tenha valores bloqueados.
O programa prevê a concessão de crédito novo para quitar dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e dois anos, incluindo cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.
As condições incluem:
Segundo o Ministério da Fazenda, comandado por Dario Durigan, o desconto médio deve ficar em torno de 65%.
Entre as exigências, instituições financeiras terão que limpar o nome de clientes com dívidas de até R$ 100 e destinar parte dos recursos para educação financeira.
Também ficam proibidas operações de crédito destinadas a apostas, como uso de cartão e Pix parcelado para casas de apostas.
Já os beneficiários terão o CPF bloqueado nessas plataformas por 12 meses.
A nova versão do programa também altera regras do crédito consignado, reduzindo o limite de comprometimento da renda de 45% para 40% e ampliando prazos de pagamento.
No Fies, estudantes poderão renegociar dívidas com descontos que chegam a 99% para inscritos no CadÚnico, dependendo do tempo de atraso.
Além de pessoas físicas, a nova fase do Desenrola amplia condições para micro e pequenas empresas, com aumento de limites de crédito, prazos maiores e carência ampliada.
O programa também contempla agricultores familiares por meio do Desenrola Rural, com foco na regularização de dívidas e retomada do acesso ao crédito.
A retomada do programa ocorre em um cenário de alto comprometimento de renda. Segundo o Banco Central, cerca de 29,7% da renda dos brasileiros está destinada ao pagamento de dívidas — o maior nível desde o início da série histórica, em 2005.
Na primeira fase, lançada em 2023, o Desenrola beneficiou mais de 15 milhões de pessoas e viabilizou a renegociação de R$ 53 bilhões em dívidas.
O Novo Desenrola é um programa de refinanciamento de dívidas que reúne diferentes públicos — famílias, estudantes, empresas e produtores rurais — com condições facilitadas de pagamento, redução de juros e uso de garantias públicas.
Segundo o governo, alguns bancos começaram a ofertar a renegociação a partir de terça-feira, 5, mas que a implementação dependerá das instituições financeiras.
O programa é dividido em quatro frentes:
É a principal frente do programa, voltada à renegociação de dívidas de pessoas físicas de baixa renda, com uso de crédito novo garantido pelo governo.
Podem participar pessoas com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105) e dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e dois anos em cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado.
Entram dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC), desde que estejam em atraso entre 90 dias e dois anos.
Os descontos variam conforme o tempo de atraso e o tipo de dívida:
A renegociação deverá ser feita diretamente nos canais oficiais dos bancos.
A taxa de juros máxima será de 1,99% ao mês.
Os contratos atrasados poderão ser parcelados em até 48 meses.
Sim. Os bancos deverão limpar o nome de clientes com dívidas de até R$ 100.
Sim. Haverá bloqueio do CPF em casas de apostas por 12 meses para quem aderir ao programa.
As instituições deverão:
Limpar o nome de clientes com dívidas de até R$ 100 e das dívidas renegociadas;
Destinar 1% do valor garantido pelo FGO para educação financeira;
Proibir o uso de crédito para apostas.
O Desenrola Fies é voltado a estudantes com dívidas em atraso no financiamento estudantil.
Como funciona o Desenrola Fies?
Dívidas acima de 90 dias:
Dívidas acima de 360 dias:
É a frente voltada a micro e pequenas empresas, com mudanças em programas como Pronampe e Procred, incluindo ampliação de prazos, carência e limites de crédito.
Voltado a agricultores familiares, o programa permite renegociar dívidas e ampliar o acesso ao crédito rural. A expectativa do governo é ampliar o número de beneficiários com a prorrogação do prazo.
O Fundo Garantidor de Operações (FGO) será usado como garantia para as operações de crédito renegociadas, reduzindo o risco para os bancos.
De onde vêm os recursos do fundo?
Os recursos virão de:
Recursos não resgatados no sistema financeiro, estimados entre R$ 5 bilhões e R$ 8 bilhões.
O programa altera regras do crédito consignado para aposentados, pensionistas e servidores públicos. Entre as mudanças estão:
Redução da margem consignável total de 45% para 40%;
Limitação do uso de cartão consignado a uma parcela menor da renda;
Ampliação do prazo de pagamento, que pode chegar a até 108 meses (INSS) e 120 meses (servidores);
Possibilidade de carência de até 90 dias (INSS) e 120 dias (servidores).
Além disso, o governo prevê uma redução gradual da margem consignável ao longo dos anos, até atingir 30%.