Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Desenrola Empresas: como será a renegociação e desconto para PMEs

Ministério da Fazendo criou duas categorias, divididas pelo teto de faturamento e atendidas por diferentes programas federais de crédito

Desenrola Empresas: Governo anuncia mudanças dos beneficiados no Procred e Pronampe (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Desenrola Empresas: Governo anuncia mudanças dos beneficiados no Procred e Pronampe (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 4 de maio de 2026 às 15h21.

Última atualização em 4 de maio de 2026 às 15h25.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) detalhou as regras do Desenrola Empresas, vertical do programa voltado à renegociação de dívidas de micro e pequenos empresários.

Dentro da modalidade, o Ministério da Fazenda criou duas categorias, divididas pelo teto de faturamento e atendidas por diferentes programas federais de crédito. 

O primeiro grupo é composto por microempresas com faturamento anual de até R$ 360 mil, que será atendido pelo Procred.

O segundo visa atender micro e pequenas empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano, atendidas pelo Pronampe. 

No modelo apresentado, o programa busca reduzir o peso das parcelas, aumentando prazos e a tolerância no atraso para a concessão de novos créditos.

O que muda para as microempresas?

As mudanças para as microempresas, com faturamento anual de até R$ 360 mil, serão:

  • A carência máxima irá de 12 para 24 meses;
  • O prazo máximo da operação subirá de 72 para 96 meses;
  • A tolerância no atraso para concessão de novos créditos subirá de 14 para 90 dias;
  • Aumento do valor total do crédito de 30% do faturamento (com teto de R$ 150 mil) para 50% (com novo teto em R$180 mil). 

Além disso, as mudanças vêm com uma novidade. Para empresas lideradas por mulheres, o limite sobe de 50% do faturamento para 60%, com novo teto em R$ 180 mil.

O que muda para as micro e pequenas empresas?

Para atender micro e pequenas empresas, aquelas com faturamento anual até R$ 4,8 milhões, as alterações no Pronampe são parecidas com as mudanças para as microempresas no Procred:

  • A carência irá de até 12 para até 24 meses;
  • O prazo máximo da operação subirá de 72 para 96 meses;
  • A tolerância no atraso para concessão de novos créditos subirá de 14 para 90 dias;
  • Aumento do valor total do crédito de R$ 250 mil para R$ 500 mil. 
Acompanhe tudo sobre:DesenrolaMEI (microempreendedor individual)Pequenas empresas

Mais de Brasil

Bolsonaro recebe alta de hospital após passar por cirurgia no ombro

Avião de pequeno porte colide com prédio e cai em estacionamento em BH

Lula deve se reunir com Trump nos EUA nesta semana

Desenrola Fies: como será o desconto para dívidas de crédito estudantil

Mais na Exame

EXAME Agro

Desenrola Rural: veja regras e quem pode participar

Ciência

Bactéria de 100 milhões de anos pode ser arma contra pragas e doenças

Brasil

Bolsonaro recebe alta de hospital após passar por cirurgia no ombro

Tecnologia

Salão do Automóvel de Pequim 2026 mostra paixão por carros 'Made in China'