Desenrola Empresas: como será a renegociação e desconto para PMEs

Desenrola Empresas: Governo anuncia mudanças dos beneficiados no Procred e Pronampe (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
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Publicado em 4 de maio de 2026 às 15h21.
Última atualização em 4 de maio de 2026 às 15h25.
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) detalhou as regras do Desenrola Empresas, vertical do programa voltado à renegociação de dívidas de micro e pequenos empresários.
Dentro da modalidade, o Ministério da Fazenda criou duas categorias, divididas pelo teto de faturamento e atendidas por diferentes programas federais de crédito.
O primeiro grupo é composto por microempresas com faturamento anual de até R$ 360 mil, que será atendido pelo Procred.
O segundo visa atender micro e pequenas empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano, atendidas pelo Pronampe.
No modelo apresentado, o programa busca reduzir o peso das parcelas, aumentando prazos e a tolerância no atraso para a concessão de novos créditos.
As mudanças para as microempresas, com faturamento anual de até R$ 360 mil, serão:
Além disso, as mudanças vêm com uma novidade. Para empresas lideradas por mulheres, o limite sobe de 50% do faturamento para 60%, com novo teto em R$ 180 mil.
Para atender micro e pequenas empresas, aquelas com faturamento anual até R$ 4,8 milhões, as alterações no Pronampe são parecidas com as mudanças para as microempresas no Procred: