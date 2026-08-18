Eleições 2026: quem são os candidatos ao governo do Distrito Federal?

O Distrito Federal vai às urnas em 4 de outubro de 2026 para escolher, além do presidente da República, o próximo governador local. A disputa pelo Palácio do Buriti reúne dez candidatos, oficializados após o fim do prazo de registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, em 15 de agosto.

A atual governadora, Celina Leão (PP), tenta a reeleição e lidera as pesquisas mais recentes. Seu principal adversário é o ex-governador José Roberto Arruda (PSD), que governou o DF entre 2007 e 2010.

Completam a lista Ricardo Cappelli (PSB), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB), Kiko Caputo (Novo), Samara Mineiro (UP), Professor Robson (PSTU), Elisson Ferreira (Agir) e Expedito Mendonça (PCO).

O atual governador Ibaneis Rocha (MDB) não pode concorrer, porque já cumpriu dois mandatos seguidos à frente do governo local, o limite permitido pela legislação eleitoral.

Quem são os candidatos ao governo do Distrito Federal?

Celina Leão (PP)

Elisson Ferreira (Agir)

Expedito Mendonça (PCO)

José Roberto Arruda (PSD)

Kiko Caputo (Novo)

Leandro Grass (PT)

Paula Belmonte (PSDB)

Professor Robson (PSTU)

Ricardo Cappelli (PSB)

Samara Mineiro (UP)

Como funciona a eleição a governador no Distrito Federal?

A eleição para o governo do DF, assim como as demais, é majoritária.

Para vencer já no primeiro turno, um candidato precisa somar mais de 50% dos votos válidos, sem contar brancos e nulos. Se ninguém atingir essa marca, os dois nomes mais votados vão para o segundo turno.

Diferente dos estados, o Distrito Federal não é dividido em municípios.

Toda a região, incluindo Brasília, é organizada em regiões administrativas, e é o governo do DF quem responde diretamente pelos serviços que normalmente ficariam a cargo de uma prefeitura, como limpeza urbana, iluminação pública e parte do transporte coletivo.

Isso quer dizer que quem vence a eleição para governador também assume, na prática, a gestão da capital federal.

O eleito soma essa responsabilidade às atribuições típicas de um governador de estado, como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura, além de elaborar o orçamento e nomear secretários.

O que propõe cada candidato ao governo do Distrito Federal?

Veja as principais propostas dos candidatos.

Celina Leão (PP)

Administradora, de 49 anos, é a atual governadora em exercício. Já foi deputada distrital, presidiu a Câmara Legislativa do DF e atuou como deputada federal e vice-governadora antes de assumir o cargo. Sua coligação reúne PP, MDB, Republicanos, PL e outros sete partidos.

Na campanha, defende a continuidade dos programas da atual gestão e aponta a segurança e a saúde entre as prioridades.

Entre as propostas apresentadas, está a ampliação de casas de referência e abrigos para mulheres vítimas de violência, com atendimento psicológico, jurídico e social.

José Roberto Arruda (PSD)

Engenheiro civil, de 72 anos, Arruda concorre pelo PSD, em aliança com o Avante.

Foi senador, deputado federal e governador do DF entre 2007 e 2010, mandato interrompido pelo escândalo conhecido como Operação Caixa de Pandora.

Sua campanha tem como bandeiras a construção de novos hospitais, a ampliação de linhas de metrô e críticas à atual gestão nas áreas de saúde e educação.

Arruda também citou o educador Anísio Teixeira, criador do modelo educacional de Brasília, para defender que a rede pública volte a ser referência nacional.

Leandro Grass (PT)

Professor e sociólogo, de 41 anos, foi deputado distrital entre 2019 e 2022 e presidiu o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) de 2023 a 2026, cargo que deixou em abril para disputar a eleição. Sua candidatura tem o apoio da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e da Federação PSOL-Rede.

Grass promete reduzir as filas na saúde, ampliar vagas em creches e melhorar o transporte público, com foco em ouvir a população na construção das soluções.

Ricardo Cappelli (PSB)

Jornalista, de 54 anos, Cappelli foi interventor federal na Segurança Pública do DF em 2023, secretário-executivo do Ministério da Justiça e presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Sua campanha tem dois programas como carros-chefes: o "Fila Zero", com contratação emergencial de profissionais de saúde logo na primeira semana de um eventual mandato, e o "Tolerância Zero", voltado à segurança pública. Na mobilidade, promete garantir que o trabalhador do DF chegue de casa ao trabalho em até uma hora, com faixa exclusiva, BRT e ampliação do metrô.

Paula Belmonte (PSDB)

Empresária, de 53 anos, Paula Belmonte foi deputada federal entre 2019 e 2022 e assumiu o mandato de deputada distrital em 2023. Concorre pela federação PSDB-Cidadania.

Ela tem o combate à corrupção como principal bandeira e defende a criação, já no primeiro dia de um eventual governo, de um gabinete voltado a esse tema.

Também propõe a digitalização da gestão pública e investimentos na estrutura das escolas, incluindo unidades preparadas para crianças atípicas.

Kiko Caputo (Novo)

Advogado, de 56 anos, Francisco Queiroz Caputo Neto, o Kiko Caputo, presidiu a seccional do DF da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) entre 2010 e 2012. É o candidato do partido Novo.

Sua campanha defende melhorias nos serviços públicos com foco em saúde, mobilidade urbana, regularização fundiária e segurança.

Samara Mineiro (UP)

Professora da rede pública e geógrafa formada pela Universidade de Brasília (UnB), Samara Mineiro, de 32 anos, é a candidata da Unidade Popular (UP).

Começou a carreira como professora temporária na Secretaria de Educação do DF antes de se tornar servidora efetiva.

Ela propõe priorizar investimentos em saúde e educação e defende rever a distribuição de recursos do Fundo Constitucional do DF.

Professor Robson (PSTU)

Robson Raymundo da Silva, o Professor Robson, é docente da rede pública do DF há mais de duas décadas, além de ativista sindical e militante do movimento negro.

É a segunda vez que concorre ao governo do DF, depois de já ter disputado em 2022.

A plataforma do PSTU defende a estatização integral do transporte público com implantação de tarifa zero e a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, sem redução de salários.

Elisson Ferreira (Agir)

Jornalista e empresário, de 39 anos, Elisson Ferreira é natural de Taguatinga e disputa pela primeira vez um cargo eletivo. É o candidato do Agir.

Sua proposta coloca a saúde como prioridade e prevê a criação de painéis de transparência no Palácio do Buriti, para que a população acompanhe em tempo real os gastos e investimentos do governo. O plano também inclui investimentos em tecnologia, educação, segurança e mobilidade urbana.

Expedito Mendonça (PCO)

Servidor público aposentado e dirigente sindical, de 65 anos, Expedito Mendonça é o candidato do Partido da Causa Operária (PCO).

Ele defende a estatização de setores como transporte, saúde e educação, além da recomposição salarial imediata dos servidores públicos.

Entre suas propostas estão a reestatização do controle de hospitais e escolas e o fim do modelo de gestão por fundações privadas na saúde.

Como está a disputa pelo governo do Distrito Federal?

Segundo pesquisa da Opinião Consultoria, divulgada em 5 de agosto e citada pelo Correio Braziliense, Celina Leão aparece na liderança, com 32,4% das intenções de voto. Arruda vem em segundo lugar, com 24%. Leandro Grass soma 9,8%, seguido por Cappelli, com 4,3%, e Paula Belmonte, com 3,5%.

Samara Mineiro tem 0,9%, Kiko Caputo, 0,8%, e Professor Robson, 0,5%. Outros 12,2% dos entrevistados afirmaram que não votariam em nenhum dos nomes apresentados, e 11,5% não souberam responder.

A campanha nas ruas começou oficialmente em 16 de agosto, com agendas que incluíram missas, caminhadas e visitas a feiras em diferentes regiões administrativas do DF.

Celina Leão passou por Taguatinga e Ceilândia, Arruda abriu a campanha com uma missa no SIA, e Cappelli e Paula Belmonte também iniciaram o dia em celebrações religiosas antes de percorrer a cidade.

Quando vai ser a eleição para o governo do Distrito Federal?

O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro de 2026. Caso nenhum candidato atinja mais de 50% dos votos válidos, um segundo turno acontece em 25 de outubro. Quem vencer assume o Palácio do Buriti no início de 2027, para um mandato de quatro anos.