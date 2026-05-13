Zema diz que relação de Flávio com Vorcaro é 'imperdoável'

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência, Romeu Zema (Novo), afirmou nesta quarta-feira, 13, que o suposto áudio do senador Flávio Bolsonaro (PL) cobrando doações do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do extinto Banco Master, é "imperdoável e um tapa na cara dos brasileiros de bem".

"Flávio Bolsonaro ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem", afirmou em vídeo divulgado nas redes sociais.

Zema, que chegou a ser cogitado como vice do filho mais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que convidou o senador para a sua chapa, disse que não adianta "criticar práticas do Lula e fazer a mesma coisa".

"Não adianta nada criticar as práticas de Lula e PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil", afirmou.

A declaração do presidenciável acontece após uma reportagem do portal The Intercept Brasil revelar as supostas mensagens e áudios entre Flávio e Vorcaro.

De acordo com a reportagem, o banqueiro teria se comprometido em 2025 a doar US$ 24 milhões (o equivalente a R$ 134 milhões à época) para financiar a produção de 'Dark Horse', filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em um áudio obtido pelo Intercept, Flávio Bolsonaro aparece em conversa com Vorcaro cobrando o dinheiro. Segundo o The Incercept Brasil, Vorcaro teria doado ao menos R$ 61 milhões entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações, para financiar o filme.

Em nota, Flávio afirmou que não recebeu dinheiro de Vorcaro, mas admitiu a ligação com o banqueiro.

"É preciso separar os inocentes, dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio PRIVADO para um filme PRIVADO sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público", disse.

O senador disse que conheceu Vorcaro em dezembro de 2024, quando o governo Bolsonaro já havia acabado, e quando não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro.

"O contato é retomado quando há atraso no pagamento das parcelas de patrocínio necessárias para a conclusão do filme. Não ofereci vantagens em troca. Não promovi encontros privados fora da agenda. Não intermediei negócios com o governo. Não recebi dinheiro ou qualquer vantagem", disse.

O líder da bancada do PT na Câmara, Pedro Uczai (SC), vai apresentar ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de abertura de inquérito sobre a relação entre o senador e Vorcaro.