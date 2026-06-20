Ciro ou Elmano: quem está na frente na disputa pelo governo do Ceará

A disputa pelo governo do Ceará em 2026 tem como principais protagonistas o governador Elmano de Freitas (PT) e o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB).

As pesquisas divulgadas no último mês apontam um cenário acirrados entre os dois nomes, com os levantamentos indicando empate técnico dentro das margens de erro.

Segundo pesquisa AtlasIntel divulgada em 15 de junho, Ciro Gomes aparece com 45,8% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Elmano registra 44,8%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

Na sequência aparecem o senador Eduardo Girão (Novo), com 4,8%, e o Delegado Hugo Leonardo (Missão), com 2,7%. Brancos e nulos somam 0,4%, enquanto 0,2% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar.

O levantamento também simulou um eventual segundo turno entre os dois principais concorrentes. Nesse cenário, Ciro Gomes registra 53,2% das intenções de voto, contra 44,9% de Elmano de Freitas. Votos brancos e nulos representam 1,8%, enquanto 0,1% não soube responder.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 1.223 eleitores entre os dias 9 e 14 de junho. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números CE-03465/2026 e BR-01326/2026.

Pesquisa Real Time Big Data

Antes da divulgação do levantamento AtlasIntel, outra pesquisa havia medido a disputa pelo comando do estado.

O estudo do instituto Real Time Big Data, divulgado em 20 de maio, apontou Elmano de Freitas com 43% das intenções de voto e Ciro Gomes com 40%.

O cenário configurava empate técnico entre os dois pré-candidatos.

A margem de erro da pesquisa era de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa de maio, Eduardo Girão aparecia com 8% das intenções de voto. Jarir Pereira (Psol) registrava 2%, enquanto Geovani Sampaio (PRD) tinha 1%. Brancos, nulos e indecisos somavam 3%.

O Real Time Big Data também simulou um segundo turno entre Elmano e Ciro. O governador aparecia com 46%, enquanto o ex-ministro registrava 45%. Brancos e nulos somavam 5%, e 4% não souberam responder.

Além das intenções de voto, o instituto mediu a avaliação do governo estadual. Segundo o levantamento, 58% dos cearenses aprovam a gestão de Elmano de Freitas, enquanto 39% desaprovam a administração estadual.

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores entre os dias 18 e 19 de maio. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais. O estudo foi registrado no TSE sob o número CE-03506/2026.