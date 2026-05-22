Datafolha: Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro, 31%, no 1º turno

A vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre seu principal adversário na corrida presidencial de 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL), cresceu seis pontos percentuais em pouco mais de uma semana, segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 22.

Em um cenário estimulado de primeiro turno, Lula registra 40% das intenções de voto, contra 31% de Flávio Bolsonaro.

No levantamento anterior do instituto, finalizado em 13 de maio, os dois pré-candidatos estavam em empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O presidente tinha 38%, e o senador, 35%.

Na divulgação desta sexta-feira, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), aparece na terceira posição, com 4% das intenções de voto. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Samara Martins (UP) registram 3% cada um.

Neste cenário, Augusto Cury (Avante) tem 2%. Aldo Rebelo (DC), Cabo Daciolo (Mobiliza) e Rui Costa Pimenta (PCO) aparecem com 1% cada. Hertz Dias (PSTU) não pontuou. Votos brancos e nulos somam 9% e 3% não sabem responder.

O Datafolha ouviu 2.004 eleitores entre os dias 20 e 21 de maio, uma semana depois de as conversas entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso por fraude na Operação Compliance Zero, virem à público.

Segundo o levantamento, 64% dos respondentes afirmam ter conhecimento do caso. O mesmo percentual acredita que o senador “agiu mal”.

Michelle Bolsonaro no lugar de Flávio

Em outro cenário de primeiro turno simulado pelo instituto, a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL), aparece como um possível nome para substituir Flávio Bolsonaro.

Neste cenário, a presidente do PL Mulher registra 22% das intenções de voto, enquanto Lula tem 41%. Em terceiro lugar aparece Zema com 6%. Os demais pré-candidatos registram menos de 5% cada. Além disso, 12% dos eleitores votariam em branco ou nulo, e 4% não sabem responder.

O levantamento também mediu o índice de rejeição dos pré-candidatos. Flávio Bolsonaro lidera a lista com 46%, tecnicamente empatado com Lula, que registra 45%. Michelle Bolsonaro fecha o pódio com 31%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07489/2026.