Caiado deve ser oficializado como pré-candidato do PSD à presidência

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deve ser oficializado nesta segunda-feira, 30, como pré-candidato à Presidência da República pelo PSD. A sigla convocou uma entrevista coletiva com o chefe do Executivo goiano para a tarde.

O presidente do partido, Gilberto Kassab, participa pela manhã de um evento do banco J. Safra e também deve comentar a definição.

Nos bastidores, Caiado ganhou força após a desistência do governador do Paraná, Ratinho Jr., na semana passada, além da perda de espaço do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que também era cotado.

[grifar]Segundo interlocutores próximos a Kassab, o PSD mantém a estratégia de se posicionar como uma força de direita moderada, sem alinhamento automático ao bolsonarismo. O movimento ocorre em meio à reorganização do campo conservador para as eleições de 2026.

Caiado, com trajetória ligada ao agronegócio e à segurança pública, é visto como uma opção mais à direita dentro do partido, enquanto Leite representa uma alternativa mais ao centro.

Essa divisão também aparece nas pesquisas: o eleitor de Caiado tende a se aproximar do perfil de apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL), enquanto o de Leite se assemelha ao do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nas pesquisas mais recentes, Ratinho Jr. liderava entre os nomes do PSD, com 9% das intenções de voto, à frente de Ronaldo Caiado e Eduardo Leite.

Já nos levantamentos divulgados nesta segunda-feira, Caiado aparece com cerca de 4%. No cenário geral, Lula e Flávio Bolsonaro figuram em empate técnico.

Quem é Ronaldo Caiado

Ronaldo Ramos Caiado, 75 anos, formou-se em medicina pela Escola de Medicina e Cirurgia — hoje vinculada à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro — com especialização em cirurgia da coluna na França.

Herdeiro de uma das famílias mais tradicionais da política e do agronegócio goiano, iniciou sua trajetória pública em 1985 como fundador da União Democrática Ruralista (UDR), entidade criada em meio a conflitos fundiários e que consolidou sua atuação em defesa da propriedade rural e da segurança no campo.

Antes da vida política institucional, também atuou como professor universitário.

Na política eleitoral, Caiado disputou a Presidência da República em 1989 e, no ano seguinte, foi eleito deputado federal, cargo que ocupou por cinco mandatos entre 1990 e 2014.

Sua atuação no Congresso foi marcada pela defesa do agronegócio e da segurança pública, além da passagem por partidos que deram origem ao atual União Brasil.

Em 2014, chegou ao Senado, onde ganhou projeção como articulador do impeachment de Dilma Rousseff, em 2016.

Desde 2019, governa Goiás, com reeleição em primeiro turno e índice de aprovação de 80% em 2025.

Com a redução da criminalidade no seu Estado, Caiado coloca a segurança pública como uma das suas principais bandeiras.