Datafolha em Minas Gerais: Cleitinho dispara e chega a 37%; Patrus tem 13% e Kalil, 11%

Em Minas Gerais, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparece na liderança pela disputa ao governo do estado.
O candidato tem 37% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11.
Em seguida aparecem Patrus Ananias (PT), com 13%, e Alexandre Kalil (PDT), com 11%. Os dois já foram prefeitos da capital Belo Horizonte em pleitos passados.
Em relação ao levantamento anterior, divulgado em 21 de agosto, Cleitinho subiu de 32% para 37%, variação que fica acima da margem de erro da pesquisa.
O atual governador Mateus Simões (PSD), o ex-presidente da Fiemg Flávio Roscoe (PL) e o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB) ficaram empatados com 4% cada.
1º turno (estimulada)
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37% (eram 32% em 21 de agosto)
- Patrus Ananias (PT): 13% (eram 12%)
- Alexandre Kalil (PDT): 11% (eram 12%)
- Mateus Simões (PSD): 4% (eram 4%)
- Flávio Roscoe (PL): 4% (eram 4%)
- Gabriel Azevedo (MDB): 4% (eram 4%)
- Túlio Lopes (PCB): 3% (eram 2%)
- Rafael Duda (PSTU): 1% (eram 1%)
- Ben Mendes (Missão): 1% (eram 1%)
- Henrique Áreas (PCO): 1% (eram 1%)
- Indira Xavier (UP): não pontuou (não pontuou)
- Branco/nulo: 11% (eram 14%)
- Indecisos: 10% (eram 13%)
1º turno (espontânea)
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 22% (eram 15% em 21 de agosto)
- Patrus Ananias (PT): 5% (eram 3%)
- Alexandre Kalil (PDT): 4% (eram 3%)
- Zema (Novo): 2% (eram 2%)
- Mateus Simões (PSD): 1% (era 1%)
- Vota no PT/ candidato do PT: 1% (não pontuou em 21 de agosto)
- Flávio Roscoe (PL): 1% (não pontuou em 21 de agosto)
- Gabriel (MDB): 1% (não pontuou em 21 de agosto)
- Outras respostas: 5% (eram 6%)
- Indecisos: 53% (eram 64%)
- Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%)
É importante observar que, na pesquisa espontânea, o nome de Romeu Zema é citado por uma parte dos eleitores. O ex-governador de Minas, no entanto, disputa as eleições de 2026 para o cargo de presidente e não de governador.
Índice de rejeição
A pesquisa também perguntou quais candidatos eles não votariam em "nenhuma hipótese". Cleitinho tinha uma das menores rejeições entre os principais nomes (14%).
Patrus Ananias era o candidato mais rejeitado do pleito, mesmo aparecendo em 2º/3º lugar nas intenções de voto.
Kalil aparecia como o segundo mais rejeitado.
Cenários de segundo turno
O levantamento apontou dois cenários de segundo turno para que os eleitores pudessem opinar. Cleitinho lidera nos dois. Veja os números:
Alexandre Kalil x Cleitinho Azevedo
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 54%
- Alexandre Kalil (PDT): 29%
- Em branco/nulo/nenhum: 11%
- Não sabe: 6%
Cleitinho Azevedo x Patrus Ananias
- Cleitinho Azevedo (Republicanos): 59%
- Patrus Ananias (PT): 24%
- Em branco/nulo/nenhum: 12%
- Não sabe: 5%
Avaliação do atual governo
Por fim, a pesquisa perguntou o que os eleitores achavam do atual governo de Mateus Simões. 4 em cada 10 aprovaram a gestão; 32% desaprovam.
Boa parte, 37%, acha regular. 15% consideram ruim ou péssima e 27% não souberam responder.
Avaliação do governo Mateus Simões
É importante ressaltar que o atual governador de Minas Gerais não foi eleito pelo povo diretamente. Ele chegou ao cargo máximo do Executivo mineiro por sucessão, não por eleição direta.
Romeu Zema (Novo) renunciou ao governo em março de 2026 para poder concorrer à Presidência da República, já que a legislação eleitoral brasileira exige que governadores se desincompatibilizem do cargo (ou seja, deixem a função) com antecedência mínima para disputar outro cargo eletivo.
Como vice, Simões assumiu automaticamente o governo de Minas em 22 de março de 2026, dando continuidade ao mandato que era de Zema.
O levantamento foi feito entre terça-feira, 8, e quinta-feira, 10 de setembro, com eleitores de Minas Gerais. A pesquisa, contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo, está registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-01611/2026. Veja: