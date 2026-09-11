Datafolha em Minas Gerais: Cleitinho dispara e chega a 37%; Patrus tem 13% e Kalil, 11%

Em Minas Gerais, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparece na liderança pela disputa ao governo do estado.

O candidato tem 37% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11.

Em seguida aparecem Patrus Ananias (PT), com 13%, e Alexandre Kalil (PDT), com 11%. Os dois já foram prefeitos da capital Belo Horizonte em pleitos passados.

Em relação ao levantamento anterior, divulgado em 21 de agosto, Cleitinho subiu de 32% para 37%, variação que fica acima da margem de erro da pesquisa.

O atual governador Mateus Simões (PSD), o ex-presidente da Fiemg Flávio Roscoe (PL) e o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB) ficaram empatados com 4% cada.

1º turno (estimulada)

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37% (eram 32% em 21 de agosto)

37% (eram 32% em 21 de agosto) Patrus Ananias (PT): 13% (eram 12%)

13% (eram 12%) Alexandre Kalil (PDT): 11% (eram 12%)

11% (eram 12%) Mateus Simões (PSD): 4% (eram 4%)

4% (eram 4%) Flávio Roscoe (PL): 4% (eram 4%)

4% (eram 4%) Gabriel Azevedo (MDB): 4% (eram 4%)

4% (eram 4%) Túlio Lopes (PCB): 3% (eram 2%)

3% (eram 2%) Rafael Duda (PSTU): 1% (eram 1%)

1% (eram 1%) Ben Mendes (Missão): 1% (eram 1%)

1% (eram 1%) Henrique Áreas (PCO): 1% (eram 1%)

1% (eram 1%) Indira Xavier (UP): não pontuou (não pontuou)

não pontuou (não pontuou) Branco/nulo: 11% (eram 14%)

11% (eram 14%) Indecisos: 10% (eram 13%)

1º turno (espontânea)

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 22% (eram 15% em 21 de agosto)

22% (eram 15% em 21 de agosto) Patrus Ananias (PT) : 5% (eram 3%)

: 5% (eram 3%) Alexandre Kalil (PDT) : 4% (eram 3%)

: 4% (eram 3%) Zema (Novo): 2% (eram 2%)

2% (eram 2%) Mateus Simões (PSD): 1% (era 1%)

1% (era 1%) Vota no PT/ candidato do PT: 1% (não pontuou em 21 de agosto)

1% (não pontuou em 21 de agosto) Flávio Roscoe (PL): 1% (não pontuou em 21 de agosto)

1% (não pontuou em 21 de agosto) Gabriel (MDB): 1% (não pontuou em 21 de agosto)

1% (não pontuou em 21 de agosto) Outras respostas: 5% (eram 6%)

5% (eram 6%) Indecisos : 53% (eram 64%)

: 53% (eram 64%) Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%)

É importante observar que, na pesquisa espontânea, o nome de Romeu Zema é citado por uma parte dos eleitores. O ex-governador de Minas, no entanto, disputa as eleições de 2026 para o cargo de presidente e não de governador.

Índice de rejeição

A pesquisa também perguntou quais candidatos eles não votariam em "nenhuma hipótese". Cleitinho tinha uma das menores rejeições entre os principais nomes (14%).

Patrus Ananias era o candidato mais rejeitado do pleito, mesmo aparecendo em 2º/3º lugar nas intenções de voto.

Kalil aparecia como o segundo mais rejeitado.

Cenários de segundo turno

O levantamento apontou dois cenários de segundo turno para que os eleitores pudessem opinar. Cleitinho lidera nos dois. Veja os números:

Alexandre Kalil x Cleitinho Azevedo

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 54%

Alexandre Kalil (PDT): 29%

Em branco/nulo/nenhum: 11%

Não sabe: 6% Cleitinho Azevedo x Patrus Ananias

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 59%

Patrus Ananias (PT): 24%

Em branco/nulo/nenhum: 12%

Não sabe: 5%

Avaliação do atual governo

Por fim, a pesquisa perguntou o que os eleitores achavam do atual governo de Mateus Simões. 4 em cada 10 aprovaram a gestão; 32% desaprovam.

Boa parte, 37%, acha regular. 15% consideram ruim ou péssima e 27% não souberam responder.