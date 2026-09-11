Diamante nos dentes: veja os riscos de procedimento adotado por Virginia Fonseca

A influenciadora Virginia Fonseca mostrou nas redes sociais uma joia aplicada nos dentes em formato de “V”, referência à inicial do jogador de futebol Vini Jr., seu namorado. O procedimento, conhecido como aplicação de joia dental, fixa pequenas pedras ou acessórios sobre a superfície do dente e tem caráter semipermanente, ou seja, pode ser removido posteriormente.

A aplicação de joias nos dentes ganhou espaço entre celebridades, que passaram a compartilhar imagens com diferentes modelos, cores e formatos do acessório. Entre os nomes que já exibiram o procedimento estão Liniker, Vivi Wanderley, Gloria Groove e a ginasta Simone Biles.

Como funciona a aplicação da joia dental

De acordo com a Clínica Cleveland, centro médico acadêmico dos Estados Unidos, a colocação de uma joia dental costuma ser um procedimento simples e indolor, que não exige o uso de equipamentos odontológicos complexos.

O processo envolve algumas etapas:

O profissional realiza a preparação da superfície do dente;

Uma pequena quantidade de um adesivo específico é aplicada no local escolhido;

A joia é posicionada sobre o material fixador.

O acessório permanece preso ao dente por meio de uma cola própria e pode ser retirado sem a necessidade de alterações permanentes na estrutura dentária.

Quais são os possíveis riscos para os dentes

Apesar de a aplicação ser considerada simples, a presença de um objeto fixado na superfície dentária pode dificultar a higienização da região. Esse acúmulo de resíduos pode favorecer a proliferação de bactérias e aumentar o risco de problemas odontológicos.

Entre as possíveis consequências estão:

Cáries e lesões na estrutura do dente;

e lesões na estrutura do dente; Inflamação da gengiva ;

; Alterações na coloração do dente;

Pequenas lascas ou danos no esmalte dentário.

A manutenção da higiene bucal e o acompanhamento com um dentista são fatores importantes para reduzir os riscos associados ao uso de joias dentais.

A recomendação de especialistas é que a aplicação seja realizada com orientação profissional e que o acessório seja removido caso cause alterações na saúde dos dentes ou da gengiva.