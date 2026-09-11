Ciência

Diamante nos dentes: veja os riscos de procedimento adotado por Virginia Fonseca

Procedimento adotado por Virginia Fonseca e outras personalidades fixa pequenas joias na superfície dos dentes

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 18h15.

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A influenciadora Virginia Fonseca mostrou nas redes sociais uma joia aplicada nos dentes em formato de “V”, referência à inicial do jogador de futebol Vini Jr., seu namorado. O procedimento, conhecido como aplicação de joia dental, fixa pequenas pedras ou acessórios sobre a superfície do dente e tem caráter semipermanente, ou seja, pode ser removido posteriormente.

A aplicação de joias nos dentes ganhou espaço entre celebridades, que passaram a compartilhar imagens com diferentes modelos, cores e formatos do acessório. Entre os nomes que já exibiram o procedimento estão Liniker, Vivi Wanderley, Gloria Groove e a ginasta Simone Biles.

Como funciona a aplicação da joia dental

De acordo com a Clínica Cleveland, centro médico acadêmico dos Estados Unidos, a colocação de uma joia dental costuma ser um procedimento simples e indolor, que não exige o uso de equipamentos odontológicos complexos.

O processo envolve algumas etapas:

  • O profissional realiza a preparação da superfície do dente;
  • Uma pequena quantidade de um adesivo específico é aplicada no local escolhido;
  • A joia é posicionada sobre o material fixador.
O acessório permanece preso ao dente por meio de uma cola própria e pode ser retirado sem a necessidade de alterações permanentes na estrutura dentária.

Quais são os possíveis riscos para os dentes

Apesar de a aplicação ser considerada simples, a presença de um objeto fixado na superfície dentária pode dificultar a higienização da região. Esse acúmulo de resíduos pode favorecer a proliferação de bactérias e aumentar o risco de problemas odontológicos.

Entre as possíveis consequências estão:

  • Cáries e lesões na estrutura do dente;
  • Inflamação da gengiva;
  • Alterações na coloração do dente;
  • Pequenas lascas ou danos no esmalte dentário.
A manutenção da higiene bucal e o acompanhamento com um dentista são fatores importantes para reduzir os riscos associados ao uso de joias dentais.

A recomendação de especialistas é que a aplicação seja realizada com orientação profissional e que o acessório seja removido caso cause alterações na saúde dos dentes ou da gengiva.

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