Não basta saber usar ChatGPT: o que aprender sobre IA para se preparar para o mercado

Saber usar uma ferramenta de inteligência artificial é apenas uma parte do aprendizado. Para profissionais de diferentes áreas, entender como a tecnologia funciona, quais são suas limitações e como avaliar seus resultados pode se tornar cada vez mais relevante.

O Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, coloca IA e big data entre as habilidades de crescimento mais rápido até 2030. Ao mesmo tempo, pensamento analítico, criatividade, flexibilidade e aprendizagem contínua permanecem entre as competências mais valorizadas.

1. Entender como a IA funciona

Não é necessário ser programador para compreender conceitos básicos de inteligência artificial. Saber o que são modelos de linguagem, treinamento, contexto, inferência e multimodalidade ajuda o profissional a entender o que uma ferramenta consegue fazer e onde ela pode falhar.

Esse conhecimento também facilita a escolha entre diferentes ferramentas e evita tratar qualquer resposta produzida por IA como necessariamente correta.

2. Saber trabalhar com dados

Dados são uma parte central dos sistemas de IA. Por isso, profissionais precisam desenvolver pelo menos uma compreensão básica sobre qualidade, contexto e interpretação de dados.

Isso inclui saber identificar informações incompletas ou inconsistentes e entender que uma resposta sofisticada não corrige automaticamente uma base de dados ruim.

Para quem quer desenvolver uma visão mais ampla sobre IA, dados e suas aplicações nos negócios, o MBA em Inteligência Artificial para Negócios da Saint Paul reúne conteúdos sobre essas diferentes frentes.

3. Avaliar as respostas da IA

À medida que ferramentas generativas assumem mais tarefas, aumenta a importância de verificar o que elas produzem.

O Work Trend Index 2026, da Microsoft, aponta que controle de qualidade das respostas e pensamento crítico estão entre as habilidades humanas consideradas mais importantes pelos usuários de IA. A pesquisa também mostra que 86% dos entrevistados tratam a resposta da IA como ponto de partida, e não como resposta final.

Na prática, isso significa aprender a conferir fontes, identificar informações inventadas, comparar alternativas e decidir quando a intervenção humana é necessária.

4. Aprender a trabalhar com agentes

Os chamados agentes de IA vão além de responder perguntas. Eles podem executar sequências de tarefas, utilizar ferramentas e atuar em fluxos de trabalho definidos pelo usuário.

O Stanford AI Index 2026 mostra que o uso de agentes ainda está em estágio inicial em muitas funções, mesmo com a expansão da adoção de IA nas organizações.

Para o profissional, entender como agentes funcionam pode ajudar a identificar quais atividades podem ser delegadas à tecnologia e quais exigem supervisão humana.

5. Desenvolver pensamento analítico

O avanço da IA não elimina a necessidade de raciocínio. Pelo contrário, o Fórum Econômico Mundial aponta o pensamento analítico como a principal habilidade central procurada pelos empregadores em 2025.

Um profissional que sabe analisar um problema consegue formular perguntas melhores, avaliar diferentes respostas e identificar quando uma solução aparentemente eficiente não resolve a questão original.

6. Entender estratégia e aplicação

Outro conhecimento importante é conectar tecnologia e objetivo. Isso significa compreender por que usar IA, e não apenas como utilizá-la.

A capacidade de combinar conhecimento da própria profissão com fundamentos de IA pode permitir que o profissional identifique novas formas de executar tarefas, automatizar etapas e produzir análises.

O MBA em Inteligência Artificial para Negócios da Saint Paul aborda fundamentos, dados, agentes, estratégia e implementação para profissionais que querem ampliar esse repertório.

O conhecimento vai além da ferramenta

A velocidade de lançamento de novas ferramentas torna difícil apostar em uma única plataforma como conhecimento permanente. Conceitos e competências tendem a ser mais transferíveis entre diferentes tecnologias.

O Stanford AI Index registra que a adoção de IA generativa chegou a 53% em apenas três anos, indicando a rapidez com que a tecnologia está se espalhando.

Por isso, aprender os fundamentos da IA pode significar mais do que dominar uma ferramenta específica: envolve compreender a tecnologia, trabalhar com dados, avaliar resultados, desenvolver pensamento crítico e saber como aplicá-la ao próprio trabalho.

Conheça o MBA em Inteligência Artificial para Negócios da Saint Paul e veja os conteúdos voltados à formação de profissionais para esse novo cenário.