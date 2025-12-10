Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Confira o valor do salário mínimo dos últimos 10 anos

Governo federal confirmou nesta quarta-feira, 10, que o salário mínimo de 2026 será de R$ 1.621,00

Estela Marconi e Tamires Vitorio

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11h28.

O governo federal confirmou nesta quarta-feira, 10, que o salário mínimo de 2026 será de R$ 1.621,00. Este é o maior valor dos últimos dez anos, segundo dados públicos.

O salário para o próximo ano teve um reajuste de 6,9%, calculado com base na inflação acumulada até novembro de 2025 e com limitação de ganho real de até 2,5%, conforme estabelece a nova regra fiscal.

Apesar de o PIB de 2024 ter crescido 3,4%, a Lei Complementar aprovada em dezembro do ano passado determina que o aumento real do salário mínimo — ou seja, acima da inflação — não pode ultrapassar 2,5%.

Confira o valor do salário mínimo nos últimos 10 anos

AnoValor do salário mínimo (R$)Base legal / Decreto
2015788,00Decreto 8.381/2014
2016880,00Decreto 8.618/2015
2017937,00Lei 13.152/2015
2018954,00Decreto 9.255/2017
2019998,00Decreto 9.661/2019
20201.039,00 (jan) / 1.045,00 (fev)MP 916/2019 e MP 919/2020
20211.100,00MP 1021/2020
20221.212,00MP 1091/2021
20231.302,00 (jan) / 1.320,00 (mai)MP 1.143/2022 e MP 1.172/2023
20241.412,00Decreto 11.864/2024
20251.518,00Decreto 12.342/2024

Como é calculado o salário mínimo

O governo utiliza uma combinação de fatores para calcular o valor do salário mínimo. Os principais critérios incluem:

  1. Inflação: a inflação é um dos principais fatores considerados no cálculo do salário mínimo. O objetivo é ajustar o salário para garantir que o poder de compra dos trabalhadores seja mantido, corrigindo-o de acordo com a variação dos preços dos bens e serviços. A inflação é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
  2. Crescimento do PIB: o Produto Interno Bruto (PIB) é outro indicador importante. Quando a economia cresce, o governo pode utilizar parte desse crescimento para aumentar o salário mínimo, proporcionando um aumento real, além da correção pela inflação.
  3. Nova política de reajuste a partir de 2025: com o novo arcabouço fiscal, aprovado em 2024, a política de valorização foi ajustada. O reajuste do salário mínimo continua considerando a variação do INPC e o crescimento do PIB, mas não pode gerar impacto superior a 2,5% nas contas públicas, mesmo que o PIB cresça acima desse patamar. Essa regra busca equilibrar o aumento da renda dos trabalhadores com a responsabilidade fiscal do país.
Acompanhe tudo sobre:Salário mínimoBrasil

Mais de Brasil

Salário mínimo em 2026 será de R$ 1.621, confirma governo

Senador pede adiamento, e PL de impeachment do STF deve ficar para 2026

Nunes sanciona regulamentação de transporte de motos por app em SP

Depois de três anos em alta, número de divórcios cai no Brasil

Mais na Exame

Carreira

Sete livros que todo líder de alta performance deve ler em 2026 — e aplicar no dia a dia

Economia

Qual será o valor do salário mínimo em 2026?

Brasil

Salário mínimo em 2026 será de R$ 1.621, confirma governo

Casual

Four Seasons retorna ao Brasil com hotel no Rio de Janeiro