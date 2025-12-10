Confira o valor do salário mínimo dos últimos 10 anos

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11h28.
O governo federal confirmou nesta quarta-feira, 10, que o salário mínimo de 2026 será de R$ 1.621,00. Este é o maior valor dos últimos dez anos, segundo dados públicos.
O salário para o próximo ano teve um reajuste de 6,9%, calculado com base na inflação acumulada até novembro de 2025 e com limitação de ganho real de até 2,5%, conforme estabelece a nova regra fiscal.
Apesar de o PIB de 2024 ter crescido 3,4%, a Lei Complementar aprovada em dezembro do ano passado determina que o aumento real do salário mínimo — ou seja, acima da inflação — não pode ultrapassar 2,5%.
|Ano
|Valor do salário mínimo (R$)
|Base legal / Decreto
|2015
|788,00
|Decreto 8.381/2014
|2016
|880,00
|Decreto 8.618/2015
|2017
|937,00
|Lei 13.152/2015
|2018
|954,00
|Decreto 9.255/2017
|2019
|998,00
|Decreto 9.661/2019
|2020
|1.039,00 (jan) / 1.045,00 (fev)
|MP 916/2019 e MP 919/2020
|2021
|1.100,00
|MP 1021/2020
|2022
|1.212,00
|MP 1091/2021
|2023
|1.302,00 (jan) / 1.320,00 (mai)
|MP 1.143/2022 e MP 1.172/2023
|2024
|1.412,00
|Decreto 11.864/2024
|2025
|1.518,00
|Decreto 12.342/2024
O governo utiliza uma combinação de fatores para calcular o valor do salário mínimo. Os principais critérios incluem: