Confira o valor do salário mínimo dos últimos 10 anos

O governo federal confirmou nesta quarta-feira, 10, que o salário mínimo de 2026 será de R$ 1.621,00. Este é o maior valor dos últimos dez anos, segundo dados públicos.

O salário para o próximo ano teve um reajuste de 6,9%, calculado com base na inflação acumulada até novembro de 2025 e com limitação de ganho real de até 2,5%, conforme estabelece a nova regra fiscal.

Apesar de o PIB de 2024 ter crescido 3,4%, a Lei Complementar aprovada em dezembro do ano passado determina que o aumento real do salário mínimo — ou seja, acima da inflação — não pode ultrapassar 2,5%.

Confira o valor do salário mínimo nos últimos 10 anos

Ano Valor do salário mínimo (R$) Base legal / Decreto 2015 788,00 Decreto 8.381/2014 2016 880,00 Decreto 8.618/2015 2017 937,00 Lei 13.152/2015 2018 954,00 Decreto 9.255/2017 2019 998,00 Decreto 9.661/2019 2020 1.039,00 (jan) / 1.045,00 (fev) MP 916/2019 e MP 919/2020 2021 1.100,00 MP 1021/2020 2022 1.212,00 MP 1091/2021 2023 1.302,00 (jan) / 1.320,00 (mai) MP 1.143/2022 e MP 1.172/2023 2024 1.412,00 Decreto 11.864/2024 2025 1.518,00 Decreto 12.342/2024

Como é calculado o salário mínimo

O governo utiliza uma combinação de fatores para calcular o valor do salário mínimo. Os principais critérios incluem: