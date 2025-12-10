Salário mínimo: entenda como valor é calculado anualmente

O salário mínimo para 2026 foi confirmado nesta quarta-feira, 10, em R$ 1.621,00. A informação é do Ministério do Planejamento e Orçamento. Atualmente, o valor está fixado em R$ 1.518,00.

A nova contagem será aplicada a partir de janeiro do próximo ano.

O salário mínimo em 2026 terá um reajuste de 6,9%, calculado com base na inflação acumulada até novembro de 2025 e com limitação de ganho real de até 2,5%, conforme estabelece a nova regra fiscal. No projeto de Lei Orçamentária que o governo enviou ao Congresso, era previsto um mínimo de R$ 1.630. Entretanto, considerando que a inflação do período foi menor do que estimado pelo governo, o valor foi reduzido.

Apesar de o PIB de 2024 ter crescido 3,4%, a Lei Complementar aprovada em dezembro do ano passado determina que o aumento real do salário mínimo — ou seja, acima da inflação — não pode ultrapassar 2,5%.

Entenda o cálculo do salário mínimo

O governo utiliza uma combinação de fatores para calcular o valor do salário mínimo. Os principais critérios incluem:

1. Inflação

A inflação é um dos principais fatores considerados no cálculo do salário mínimo. O objetivo é ajustar o salário para garantir que o poder de compra dos trabalhadores seja mantido, corrigindo-o de acordo com a variação dos preços dos bens e serviços. A inflação é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

2. Crescimento do PIB

O Produto Interno Bruto (PIB) é outro indicador importante. Quando a economia cresce, o governo pode utilizar parte desse crescimento para aumentar o salário mínimo, proporcionando um aumento real, além da correção pela inflação.

3. Nova política de reajuste a partir de 2025

Com o novo arcabouço fiscal, aprovado em 2024, a política de valorização foi ajustada. O reajuste do salário mínimo continua considerando a variação do INPC e o crescimento do PIB, mas não pode gerar impacto superior a 2,5% nas contas públicas, mesmo que o PIB cresça acima desse patamar. Essa regra busca equilibrar o aumento da renda dos trabalhadores com a responsabilidade fiscal do país.

Processo de definição do salário mínimo

O processo de definição do salário mínimo envolve várias etapas:

Proposta do Governo: O Poder Executivo, através do Ministério do Trabalho e Emprego, faz uma proposta de reajuste baseada nos fatores mencionados. A proposta é enviada ao Congresso Nacional. Aprovação pelo Congresso: O Congresso Nacional debate a proposta e pode fazer ajustes. A proposta deve ser aprovada tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado. Sanção Presidencial: Após aprovação no Congresso, a proposta é enviada para sanção do Presidente da República, que pode aprová-la integralmente ou com vetos. Publicação e Implementação: A nova lei é publicada no Diário Oficial da União e entra em vigor no início do ano seguinte.

Impacto do salário mínimo na economia

O salário mínimo tem um impacto significativo na economia:

Consumo : O aumento do salário mínimo geralmente resulta em maior poder de compra, estimulando o consumo e a economia.

: O aumento do salário mínimo geralmente resulta em maior poder de compra, estimulando o consumo e a economia. Custo para Empresas : Reajustes no salário mínimo aumentam os custos de mão-de-obra para as empresas, o que pode impactar a competitividade, especialmente em setores intensivos em trabalho.

: Reajustes no salário mínimo aumentam os custos de mão-de-obra para as empresas, o que pode impactar a competitividade, especialmente em setores intensivos em trabalho. Benefícios Sociais: Muitos benefícios, como aposentadorias e pensões, são baseados no salário mínimo, afetando diretamente os beneficiários.

Por que o cálculo do salário mínimo é importante

A definição do valor do salário mínimo é um processo fundamental para a economia brasileira, afetando tanto trabalhadores quanto empresas. Entender como esse valor é calculado e os fatores que influenciam sua definição é crucial para compreender seu impacto na vida econômica do país.