Salário mínimo: entenda como valor é calculado anualmente

Repórter
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11h37.
Última atualização em 10 de dezembro de 2025 às 11h44.
O salário mínimo para 2026 foi confirmado nesta quarta-feira, 10, em R$ 1.621,00. A informação é do Ministério do Planejamento e Orçamento. Atualmente, o valor está fixado em R$ 1.518,00.
A nova contagem será aplicada a partir de janeiro do próximo ano.
O salário mínimo em 2026 terá um reajuste de 6,9%, calculado com base na inflação acumulada até novembro de 2025 e com limitação de ganho real de até 2,5%, conforme estabelece a nova regra fiscal. No projeto de Lei Orçamentária que o governo enviou ao Congresso, era previsto um mínimo de R$ 1.630. Entretanto, considerando que a inflação do período foi menor do que estimado pelo governo, o valor foi reduzido.
Apesar de o PIB de 2024 ter crescido 3,4%, a Lei Complementar aprovada em dezembro do ano passado determina que o aumento real do salário mínimo — ou seja, acima da inflação — não pode ultrapassar 2,5%.
O governo utiliza uma combinação de fatores para calcular o valor do salário mínimo. Os principais critérios incluem:
A inflação é um dos principais fatores considerados no cálculo do salário mínimo. O objetivo é ajustar o salário para garantir que o poder de compra dos trabalhadores seja mantido, corrigindo-o de acordo com a variação dos preços dos bens e serviços. A inflação é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
O Produto Interno Bruto (PIB) é outro indicador importante. Quando a economia cresce, o governo pode utilizar parte desse crescimento para aumentar o salário mínimo, proporcionando um aumento real, além da correção pela inflação.
Com o novo arcabouço fiscal, aprovado em 2024, a política de valorização foi ajustada. O reajuste do salário mínimo continua considerando a variação do INPC e o crescimento do PIB, mas não pode gerar impacto superior a 2,5% nas contas públicas, mesmo que o PIB cresça acima desse patamar. Essa regra busca equilibrar o aumento da renda dos trabalhadores com a responsabilidade fiscal do país.
O processo de definição do salário mínimo envolve várias etapas:
O salário mínimo tem um impacto significativo na economia:
A definição do valor do salário mínimo é um processo fundamental para a economia brasileira, afetando tanto trabalhadores quanto empresas. Entender como esse valor é calculado e os fatores que influenciam sua definição é crucial para compreender seu impacto na vida econômica do país.