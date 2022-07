O que é inflação e quais são suas consequências para a economia?

Dentre os diversos temas econômicos tratados nos noticiários, um vem se destacando desde os anos de 2021 e 2022, a inflação. Apesar de muitos ainda não entenderem de fato esse conceito, os brasileiros acabam por sentir no bolso seu funcionamento, na prática.

Desse modo, entender o que é inflação e como ela impacta o dia a dia dos brasileiros lhe ajudará a ter uma melhor percepção sobre o andamento do cenário econômico brasileiro. Além disso, será possível analisar as melhores possibilidades de investimento, de modo a evitar que seu dinheiro perca poder de compra no futuro.

O que é inflação?

Inflação é um conceito econômico que representa o aumento de preços de produtos e serviços. Apesar disso, as definições desse conceito são discutíveis, visto que alguns economistas dizem que a definição correta seria o aumento da oferta monetária. Para esta linha de pensamento, o encarecimento de produtos e serviços seria apenas um “sintoma” da expansão dessa oferta.

No entanto, definir a inflação como o aumento de preços é a explicação mais utilizada por grande parte dos economistas brasileiros quando se fala a respeito desse assunto, de forma que já se tornou o senso comum a ser seguido.

Nesse mesmo contexto, ainda é possível acontecer o processo contrário, conhecido como deflação, que é quando os preços dos produtos e serviços caem, implicando aumento do poder de compra do dinheiro.

Quais são as principais consequências da inflação?

Para medir a inflação de um país, ou ainda de algum conjunto de bens e serviços inseridos em determinado setor, alguns índices são utilizados para estudo. Com isso, é possível realizar comparações periódicas e observar se a inflação está acelerando ou se arrefecendo.

​​​Segundo o site do Banco Central do Brasil (BCB), algumas das razões que podem levar ao aumento da inflação são: pressão de demanda, inércia inflacionária e pressão de custos.

Por consequência, a inflação acaba gerando um cenário de incertezas na economia, assim como desincentiva que novos investimentos sejam realizados. Na prática, isso traz dificuldades para o crescimento econômico do país.

Com a inflação avançando, os preços relativos de produtos e serviços acabam distorcidos, dificultando observar se eles estão realmente caros ou baratos. Outro efeito da alta dos índices inflacionários pode ser o crescimento da dívida pública, cenário bastante prejudicial para o país na visão internacional.

Por fim, a inflação oficial do Brasil é medida pelo índice IPCA, responsável por mostrar o custo médio de vida das famílias que possuem uma renda mensal que varia entre um a 40 salários-mínimos. Alguns outros índices com características próprias também são utilizados, tais como:

Índices Nacional de Preços ao Consumidor (INPC);

Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI);

Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M);

Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC - S);

Índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo (IPC-Fipe);

Índice de Preços no Varejo (IPV).

