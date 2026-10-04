Como saber se meu e-título está funcionando para a eleição?

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo, 4, e, para participar, é essencial que o eleitor verifique sua situação eleitoral antes de chegar à urna.

Para exercer o direito do voto, é necessário levar um documento com foto ou o e-título válido. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza o "Autoatendimento Eleitoral - Título Net" para verificar sua inscrição eleitoral.

Como saber se meu e-título está válido?

Para checar se seu e-título está válido, é necessário entrar no site "Autoatendimento Eleitoral - Título Net" e checar o menu "Consultas" e a opção "Consulta de Título".

Se o título estiver em situação "REGULAR", significa que o eleitor está apto a votar. Porém, não quer dizer que ele não possua débitos com a Justiça Eleitoral.

O conceito de regularidade da inscrição eleitoral não está vinculado com a quitação eleitoral.

E se meu título estiver indisponível?

No caso da situação "CANCELADA", significa que a inscrição eleitoral, ou seja, o título, está indisponível para o exercício do voto nas eleições.

Em situações de título cancelado, ainda é possível realizar a transferência ou a revisão nos casos previstos na Resolução - TSE nº 23.659, de 2021.

A situação SUSPENSA também impede o exercício do voto e segue o art. 15 da Constituição Federal, além do período de cumprimento do serviço militar obrigatório.

Por quais motivos meu título pode ser cancelado?

As principais causas para o cancelamento do título do eleitor estão estabelecidas na legislação eleitoral. De acordo com o art. 71 do Códio Eleitoral, estão listadas:

O não cumprimento das regras relativas à qualificação e domicílio;

O não comparecimento a 3 (três) eleições consecutivas sem apresentar justificativa à ausência ou quitar as multas;

O falecimento do eleitor;

A pluralidade de inscrições;

Perda de direitos políticos;

Ausência à revisão do eleitorado.

A autoridade judiciária eleitoral também reserva o direito de cancelar a inscrição quando identificada irregularidade.

Como recupero meu título eleitoral suspenso?

O pedido de recuperação do título eleitoral suspenso deve ser encaminhado para a Zona Eleitoral, acompanhado dos documentos necessários, em formato de foto ou digitalizado.

Entre os documentos necessários estão o documento de identificação oficial com foto e o documento que comprove o fim da causa de suspensão, conforme o caso: comprovação de extinção de punibilidade.

No caso de alistamento militar, é necessário adicionar a comprovação de fim do serviço militar obrigatório.