Quantas pessoas já foram presas por crime eleitoral hoje?

Em balanço divulgado na tarde deste domingo, 4, a Polícia Federal (PF) informou que conduziu 129 pessoas às delegacias em todo o país até as 15h10, no âmbito das ações de prevenção e repressão a crimes eleitorais durante as Eleições Gerais de 2026.

Ao todo, foram instaurados 6 inquéritos policiais e lavrados 18 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs). As ocorrências foram registradas no Distrito Federal e em 20 estados: Bahia, Rio de Janeiro, Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais, Sergipe, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, Maranhão, Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraíba, Pará, Santa Catarina e Piauí.

A propaganda eleitoral irregular e a corrupção eleitoral — principalmente a compra de votos — lideram a lista das principais infrações apuradas ao longo do dia.

Apreensões e dados consolidados do ano

Durante as operações deste domingo, os agentes apreenderam R$ 789.828,50 em bens e valores, sendo R$ 383.627,50 em dinheiro em espécie. A PF ressaltou que esses montantes são preliminares e passarão por validação técnica.

Com os registros do dia, o total de investigações abertas pela Polícia Federal ao longo do ano de 2026 subiu para 1.300 inquéritos policiais relacionados a ilícitos eleitorais. No acumulado do ano, o volume de bens apreendidos ultrapassa R$ 46,5 milhões, dos quais cerca de R$ 30,6 milhões foram recolhidos em cédulas.

A corporação destaca que os números são dinâmicos e continuam sendo atualizados conforme o andamento das investigações e a entrada de novas ocorrências nos sistemas oficiais.