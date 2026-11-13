Brasil
Guia do CidadãoInfraestrutura

São Paulo terá novo bonde no Centro, com operação prevista para 2027

Com investimento previsto de R$ 2,8 bilhões, sistema terá duas linhas e conexão com metrô, CPTM e terminais de ônibus

Bonde São Paulo: projeto prevê duas linhas e 37 estações na região central da capital (Prefeitura de SP/Divulgação)

Bonde São Paulo: projeto prevê duas linhas e 37 estações na região central da capital (Prefeitura de SP/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15h40.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreTransporte público
Saiba mais

O Bonde São Paulo tem previsão de começar a operar em 2027, com duas linhas que conectarão o centro da capital a cinco terminais de ônibus, oito estações de metrô e duas da CPTM. O investimento previsto para a construção é de R$ 2,8 bilhões.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) assinou nesta sexta-feira, 13, a autorização para iniciar a implantação do projeto. A data de início das obras, porém, ainda não foi informada.

Classificado como Veículo Leve Elétrico (VLE), o sistema terá 17,4 quilômetros de extensão e 37 estações. A capacidade prevista é de atender mais de 120 mil pessoas por dia.

Quais serão os trajetos do Bonde São Paulo?

As linhas Sibipiruna, identificada pela cor vermelha, e Jequitibá, pela azul, passarão por regiões como Bom Retiro, Brás, Liberdade e o entorno da Praça da República.

A Sibipiruna terá 14 estações distribuídas por 6,3 quilômetros. Já a Jequitibá contará com 23 estações, com percursos de 6,2 quilômetros no sentido anti-horário e 4,9 quilômetros no sentido horário.

O trajeto inclui o Mercado Municipal, o Triângulo Histórico e a Rua 25 de Março. Também estão no percurso o Theatro Municipal, a Sala São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade.

Como funcionará o sistema sem trilhos metálicos?

Apesar do nome, o bonde utilizará veículos elétricos articulados sobre pneus. O projeto adotou a tecnologia Digital Rail Transit (DRT), sistema de guiamento digital que utiliza trilhos virtuais magnéticos e dispensa a instalação de trilhos metálicos nas ruas.

Os veículos terão assistentes de condução, câmeras com visão de 360 graus e equipamentos para monitorar o funcionamento de todos os componentes.

Acompanhe tudo sobre:Transporte públicoSão Paulo capital

Mais de Brasil

Chuva forte atinge SP e Defesa Civil emite alertas de temporais; veja previsão para o fim de semana

Fim da escala 6x1: veja o que muda nas folgas e na jornada após decisão do STF

Iniciativa privada triplicou investimentos em infraestrutura. Mas o que esperar do futuro?

Mudança na escala 6x1 pode piorar falta de mão de obra em metrôs e trens, diz diretora da ANPTrilhos

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

55% dos aspirantes a empreendedor investem primeiro em tecnologia

Blog Saint Paul

Entrevista para faculdade: perguntas comuns e como responder sem parecer ensaiado

Ciência

China quer construir estradas sem cimento na Lua; entenda o plano

Mundo

JD Vance considera não disputar a Casa Branca em 2028, diz jornal