São Paulo terá novo bonde no Centro, com operação prevista para 2027

O Bonde São Paulo tem previsão de começar a operar em 2027, com duas linhas que conectarão o centro da capital a cinco terminais de ônibus, oito estações de metrô e duas da CPTM. O investimento previsto para a construção é de R$ 2,8 bilhões.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) assinou nesta sexta-feira, 13, a autorização para iniciar a implantação do projeto. A data de início das obras, porém, ainda não foi informada.

Classificado como Veículo Leve Elétrico (VLE), o sistema terá 17,4 quilômetros de extensão e 37 estações. A capacidade prevista é de atender mais de 120 mil pessoas por dia.

Quais serão os trajetos do Bonde São Paulo?

As linhas Sibipiruna, identificada pela cor vermelha, e Jequitibá, pela azul, passarão por regiões como Bom Retiro, Brás, Liberdade e o entorno da Praça da República.

A Sibipiruna terá 14 estações distribuídas por 6,3 quilômetros. Já a Jequitibá contará com 23 estações, com percursos de 6,2 quilômetros no sentido anti-horário e 4,9 quilômetros no sentido horário.

O trajeto inclui o Mercado Municipal, o Triângulo Histórico e a Rua 25 de Março. Também estão no percurso o Theatro Municipal, a Sala São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade.

Como funcionará o sistema sem trilhos metálicos?

Apesar do nome, o bonde utilizará veículos elétricos articulados sobre pneus. O projeto adotou a tecnologia Digital Rail Transit (DRT), sistema de guiamento digital que utiliza trilhos virtuais magnéticos e dispensa a instalação de trilhos metálicos nas ruas.

Os veículos terão assistentes de condução, câmeras com visão de 360 graus e equipamentos para monitorar o funcionamento de todos os componentes.