Ciências e Matemática: o que mais cai no 2º dia do Enem?

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será realizado neste domingo, 15 de novembro, com 90 questões divididas entre Matemática e Ciências da Natureza. Para quem está na reta final de preparação, revisar os conteúdos que aparecem com mais frequência pode ajudar a direcionar os estudos.

Levantamentos de cursinhos e plataformas educacionais analisaram provas de edições anteriores para identificar os assuntos mais recorrentes. Os dados apontam que matemática básica, estatística e geometria têm presença relevante na prova de matemática, enquanto ecologia, eletricidade e conteúdos mais diversos de química aparecem entre os temas frequentes nas questões de ciências.

A EXAME reuniu os principais tópicos identificados por esses levantamentos. Os rankings servem como referência para organizar a revisão, não como uma previsão definitiva dos assuntos que estarão na edição de 2026.

O que mais cai em Matemática no Enem?

Um levantamento da plataforma SAS Educação, que analisou 1.507 itens de Matemática aplicados entre 2009 e 2025, aponta proporcionalidade direta e indireta como o conteúdo mais recorrente, com 223 questões, o equivalente a 14,8% do total analisado.

Estatística aparece na sequência, com 190 questões (12,61%), seguida por geometria plana, com 111 (7,37%), e geometria espacial, com 99 (6,57%). Probabilidade completa os cinco assuntos mais frequentes, com 83 questões (5,51%).

Outro levantamento, do Poliedro Sistema de Ensino, analisou 360 questões de Matemática entre 2019 e 2025. Nesse recorte, razão e proporção lideraram, com 59 itens (16,4%), seguidas por sentenças matemáticas e modelagens algébricas, com 30 (8,3%), e análise de grandezas proporcionais, com 25 (6,9%). No estudo, estatística e probabilidade tiveram 19 questões cada, equivalentes a 5,3%.

Quais assuntos mais caem em Biologia?

Em Biologia, o levantamento do SAS Educação identificou desequilíbrio em ecossistemas como o tema mais frequente: foram 64 questões entre 551 itens analisados, ou 11,62%.

Na sequência aparecem doenças causadas por vírus, com 23 questões (4,17%), e DNA, material genético e funcionamento dos genes, com 22 (3,99%). Bioquímica e Biologia celular tiveram 18 questões cada, correspondentes a 3,27%.

Ecologia também aparece em outros levantamentos. O Poliedro, por exemplo, identificou sucessão ecológica e alterações ambientais provocadas pela ação humana como o assunto mais recorrente em Ciências da Natureza, com 14 ocorrências em 360 questões analisadas nos últimos 7 anos.

O que mais cai em Física?

Em Física, os assuntos mais recorrentes no levantamento do SAS Educação são relacionados a calor, eletricidade e movimento.

Calorimetria lidera, com 36 questões entre 482 itens analisados (7,47%). Circuitos elétricos aparecem em segundo lugar, com 32 (6,64%), seguidos por Termodinâmica e forças e movimento, ambos com 24 questões (4,98%).

Além desses conteúdos, vale revisar reflexão e refração, trabalho e energia, propriedades do som e aplicações das ondas. Em orientações para a edição de 2026, professores também destacam eletrodinâmica e termologia, com atenção à interpretação de situações cotidianas envolvendo aparelhos, circuitos e fenômenos térmicos.

Quais temas de Química são mais frequentes?

Em Química, funções orgânicas lideram o levantamento do SAS Educação, com 36 questões entre 599 itens analisados (6,01%). Reações orgânicas aparecem em seguida, com 28 (4,67%), e aplicações da cinética química, com 25 (4,17%). Pilhas e processos de separação de misturas registraram 19 questões cada (3,17%).

Tecnologias ambientais, controle de poluição, concentração de soluções e poluição da água também aparecem entre os temas recorrentes. Para a revisão, professores ouvidos em materiais preparatórios de 2026 destacam ainda termoquímica, eletroquímica e cálculos estequiométricos.

Como usar os levantamentos na revisão?

Os rankings podem ajudar a organizar os últimos estudos. A recomendação é cruzar os conteúdos recorrentes com as dificuldades individuais e revisar conceitos que já foram estudados.

Resolver questões de edições anteriores também permite observar como o Enem contextualiza os temas em situações cotidianas, gráficos, tabelas e experimentos. Mais do que decorar fórmulas ou listas, o candidato precisa compreender os conceitos e saber aplicá-los.

O segundo dia do Enem 2026 terá 45 questões de Matemática e 45 de Ciências da Natureza, que reúne Biologia, Física e Química. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, e a aplicação começará às 13h30, no horário de Brasília.