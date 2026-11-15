Ciências e Matemática: o que mais cai no 2º dia do Enem?

Enem: A prova começa às 13h30 e termina às 18h30. Portões fecham 13h no horário de Brasília (ferar/Thinkstock)
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Publicado em 15 de novembro de 2026 às 07h00.
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será realizado no domingo, 15 de novembro, com 90 questões divididas entre Matemática e Ciências da Natureza. Levantamentos analisaram provas anteriores para identificar os conteúdos mais recorrentes, ajudando candidatos na reta final da preparação. Os dados apontam tendências em cada área, mas servem como referência, não como previsão definitiva.
O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será realizado neste domingo, 15 de novembro, com 90 questões divididas entre Matemática e Ciências da Natureza. Para quem está na reta final de preparação, revisar os conteúdos que aparecem com mais frequência pode ajudar a direcionar os estudos.
Levantamentos de cursinhos e plataformas educacionais analisaram provas de edições anteriores para identificar os assuntos mais recorrentes. Os dados apontam que matemática básica, estatística e geometria têm presença relevante na prova de matemática, enquanto ecologia, eletricidade e conteúdos mais diversos de química aparecem entre os temas frequentes nas questões de ciências.
A EXAME reuniu os principais tópicos identificados por esses levantamentos. Os rankings servem como referência para organizar a revisão, não como uma previsão definitiva dos assuntos que estarão na edição de 2026.
Um levantamento da plataforma SAS Educação, que analisou 1.507 itens de Matemática aplicados entre 2009 e 2025, aponta proporcionalidade direta e indireta como o conteúdo mais recorrente, com 223 questões, o equivalente a 14,8% do total analisado.
Estatística aparece na sequência, com 190 questões (12,61%), seguida por geometria plana, com 111 (7,37%), e geometria espacial, com 99 (6,57%). Probabilidade completa os cinco assuntos mais frequentes, com 83 questões (5,51%).
Outro levantamento, do Poliedro Sistema de Ensino, analisou 360 questões de Matemática entre 2019 e 2025. Nesse recorte, razão e proporção lideraram, com 59 itens (16,4%), seguidas por sentenças matemáticas e modelagens algébricas, com 30 (8,3%), e análise de grandezas proporcionais, com 25 (6,9%). No estudo, estatística e probabilidade tiveram 19 questões cada, equivalentes a 5,3%.
Em Biologia, o levantamento do SAS Educação identificou desequilíbrio em ecossistemas como o tema mais frequente: foram 64 questões entre 551 itens analisados, ou 11,62%.
Na sequência aparecem doenças causadas por vírus, com 23 questões (4,17%), e DNA, material genético e funcionamento dos genes, com 22 (3,99%). Bioquímica e Biologia celular tiveram 18 questões cada, correspondentes a 3,27%.
Ecologia também aparece em outros levantamentos. O Poliedro, por exemplo, identificou sucessão ecológica e alterações ambientais provocadas pela ação humana como o assunto mais recorrente em Ciências da Natureza, com 14 ocorrências em 360 questões analisadas nos últimos 7 anos.
Em Física, os assuntos mais recorrentes no levantamento do SAS Educação são relacionados a calor, eletricidade e movimento.
Calorimetria lidera, com 36 questões entre 482 itens analisados (7,47%). Circuitos elétricos aparecem em segundo lugar, com 32 (6,64%), seguidos por Termodinâmica e forças e movimento, ambos com 24 questões (4,98%).
Além desses conteúdos, vale revisar reflexão e refração, trabalho e energia, propriedades do som e aplicações das ondas. Em orientações para a edição de 2026, professores também destacam eletrodinâmica e termologia, com atenção à interpretação de situações cotidianas envolvendo aparelhos, circuitos e fenômenos térmicos.
Em Química, funções orgânicas lideram o levantamento do SAS Educação, com 36 questões entre 599 itens analisados (6,01%). Reações orgânicas aparecem em seguida, com 28 (4,67%), e aplicações da cinética química, com 25 (4,17%). Pilhas e processos de separação de misturas registraram 19 questões cada (3,17%).
Tecnologias ambientais, controle de poluição, concentração de soluções e poluição da água também aparecem entre os temas recorrentes. Para a revisão, professores ouvidos em materiais preparatórios de 2026 destacam ainda termoquímica, eletroquímica e cálculos estequiométricos.
Os rankings podem ajudar a organizar os últimos estudos. A recomendação é cruzar os conteúdos recorrentes com as dificuldades individuais e revisar conceitos que já foram estudados.
Resolver questões de edições anteriores também permite observar como o Enem contextualiza os temas em situações cotidianas, gráficos, tabelas e experimentos. Mais do que decorar fórmulas ou listas, o candidato precisa compreender os conceitos e saber aplicá-los.
O segundo dia do Enem 2026 terá 45 questões de Matemática e 45 de Ciências da Natureza, que reúne Biologia, Física e Química. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, e a aplicação começará às 13h30, no horário de Brasília.
Glossário
O que é Enem?
Exame Nacional do Ensino Médio, prova padronizada utilizada como critério para ingresso em instituições de ensino superior.
O que é Matemática?
Disciplina que estuda números, formas, estruturas, mudanças e relações matemáticas, incluindo álgebra, geometria e estatística.
O que é Ciências da Natureza?
Conjunto de disciplinas que estuda fenômenos naturais, incluindo Biologia, Física e Química.
O que significa fenômenos térmicos?
Processos relacionados ao calor, transferência de energia e mudanças de estado da matéria, como calorimetria e termodinâmica.