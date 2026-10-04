Eleições 2026: pode votar com relógio inteligente?

RESUMO ＋ Relógios inteligentes não podem ser levados à cabine de votação. A regra do TSE proíbe equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto, mesmo desligados. O eleitor deve deixar o aparelho no local indicado pelos mesários e recuperá-lo depois de votar.

Não é permitido entrar na cabine de votação com relógio inteligente nas eleições de 2026. O aparelho deve ser retirado do pulso e deixado no local indicado pelos mesários antes de o eleitor se dirigir à urna.

A restrição segue o artigo 23 da Resolução nº 23.759/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A norma proíbe equipamentos que possam registrar, transmitir ou divulgar a escolha feita na urna, direta ou indiretamente.

Em orientação publicada em 1º de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), com informações do TSE, citou expressamente os smartwatches entre os dispositivos proibidos na cabine, ao lado de celulares e óculos inteligentes.

Pode votar com o smartwatch desligado?

Não. Desligar o relógio inteligente não autoriza levá-lo à cabine. A resolução estabelece que os equipamentos abrangidos pela proibição devem ser desligados e depositados no espaço indicado pela mesa receptora.

Esse local deve ficar à vista do eleitor e dos mesários. A mesa fica responsável pela guarda do aparelho durante a votação, e o eleitor o recupera ao concluir o voto.

O que acontece se o eleitor não entregar o relógio?

Quem se recusar a entregar um equipamento abrangido pela regra não será autorizado a votar naquele momento. A ocorrência será registrada em ata e, se necessário, a presidência da mesa poderá acionar a força policial e comunicar o juiz eleitoral.

A medida busca preservar o sigilo do voto e impedir que alguém seja pressionado a apresentar uma prova de sua escolha. A mesma proteção orienta as restrições a outros eletrônicos nas eleições.