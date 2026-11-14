Casos graves de Covid-19 voltam a crescer no Brasil; veja quem pode se vacinar pelo SUS

RESUMO ＋ Os casos graves de Covid-19 voltaram a crescer no Brasil, segundo a Fiocruz, com aumento das internações por Sars-CoV-2 em estados das regiões Centro-Sul e Nordeste. Apesar da elevação, o cenário ainda não é considerado preocupante. Especialistas reforçam a importância de manter a vacinação atualizada, especialmente entre os grupos prioritários, como idosos, gestantes, crianças e pessoas imunocomprometidas. Além da imunização, medidas como higienizar as mãos, utilizar máscaras quando necessário e priorizar ambientes ventilados ajudam a prevenir a transmissão. Dor de garganta, coriza, tosse, febre e cansaço estão entre os sintomas mais comuns. Falta de ar, dor persistente no peito e confusão mental são sinais de alerta que exigem atendimento médico de urgência.

Os casos graves de Covid-19 seguem em alta no Brasil, segundo o Boletim InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O crescimento das internações por Sars-CoV-2 é observado principalmente nas regiões Centro-Sul e Nordeste, com destaque para Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia.

Apesar da elevação, a Fiocruz avalia que o cenário epidemiológico ainda não é preocupante. O aumento dos registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), entretanto, indica que o vírus continua circulando na população. Outros monitoramentos, realizados pelo Ministério da Saúde e pelo Instituto Todos pela Saúde, também identificaram crescimento dos casos de síndrome gripal e da positividade dos testes nas últimas semanas.

A tendência acompanha um comportamento observado em anos anteriores, quando novas ondas de Covid-19 costumam ocorrer no segundo semestre. Diante desse cenário, especialistas reforçam a importância de manter a vacinação atualizada, especialmente entre os grupos mais vulneráveis ao desenvolvimento de complicações.

Quem pode se vacinar contra a Covid-19 pelo SUS?

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza a vacina contra a Covid-19 gratuitamente para diferentes faixas etárias e grupos prioritários. A recomendação varia conforme as condições de saúde e o histórico vacinal de cada pessoa.

Crianças de 6 meses a 4 anos devem receber o esquema primário de três doses. Para gestantes, a recomendação é de uma dose a cada gravidez, enquanto idosos a partir de 60 anos e pessoas imunocomprometidas devem receber reforços a cada seis meses. Já os demais grupos prioritários, como trabalhadores da saúde, têm indicação de reforço anual.

Também integram os grupos prioritários pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas em situação de rua, pessoas privadas de liberdade, moradores de instituições de longa permanência e trabalhadores dos Correios. Puérperas que não receberam a vacina durante a gestação também estão contempladas.

A atualização da caderneta de vacinação é uma das principais medidas para reduzir o risco de complicações, hospitalizações e mortes associadas à doença. A orientação é procurar uma unidade básica de saúde (UBS) para verificar a disponibilidade das doses e a necessidade de atualização do esquema vacinal.

Como prevenir a Covid-19?

Além da vacinação, medidas simples de prevenção ajudam a reduzir a transmissão do coronavírus. A higienização regular das mãos e a adoção da etiqueta respiratória, como cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, são cuidados importantes no dia a dia.

Também é recomendado utilizar máscaras em situações de maior risco ou quando necessário, priorizar ambientes bem ventilados e evitar contato próximo com pessoas que apresentem sintomas respiratórios.

Quais são os principais sintomas da Covid-19?

As manifestações da doença podem variar de acordo com cada pessoa. Entre os sintomas mais comuns estão dor de garganta, coriza, congestão nasal, dor de cabeça, tosse geralmente seca, febre, calafrios, cansaço, fadiga e dores musculares.

Também podem ocorrer espirros e sintomas gastrointestinais, como diarreia, náuseas e dor abdominal. Em geral, os primeiros sinais aparecem entre dois e 14 dias após o contato com o vírus.

Como os sintomas podem ser semelhantes aos de outras infecções respiratórias, a avaliação médica e a realização de testes, quando indicados, ajudam a identificar a causa do quadro.

Quando procurar atendimento médico de urgência?

Embora muitos casos apresentem sintomas leves, alguns sinais podem indicar agravamento da doença e exigem atendimento médico imediato. Entre eles estão falta de ar ou dificuldade para respirar, dor ou pressão persistente no peito, confusão mental ou desorientação, coloração arroxeada ou azulada nos lábios ou no rosto e queda na saturação de oxigênio.

A identificação precoce dos sinais de agravamento, associada à vacinação e às medidas de prevenção, é fundamental para reduzir os impactos da Covid-19 na população.