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Eleições 2026: veja como é definido o local de votação e como consultar o seu

Consulta do local de votação pode ser feita gratuitamente pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral, informando o nome completo ou o número do título eleitoral

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê dois senadores, governadores, deputados estaduais e federais e presidente (Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê dois senadores, governadores, deputados estaduais e federais e presidente (Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 4 de julho de 2026 às 10h00.

No dia da eleição, cada eleitor é direcionado a um local de votação previamente definido pela Justiça Eleitoral. Esse local reúne uma ou mais seções eleitorais e é organizado para garantir o fluxo de votação, a identificação dos eleitores e o funcionamento regular das urnas eletrônicas.

A distribuição das seções e dos locais acontece por meio das zonas eleitorais de cada município, e pode ser conferida gratuitamente e sem sair de casa, de diferentes formas. Confira:

Como funciona a estrutura do local de votação

Um local de votação pode ser instalado em escolas, universidades, prédios públicos e outros espaços considerados adequados pela Justiça Eleitoral.

Em cada local existem uma ou mais seções eleitorais, que são as unidades onde efetivamente ocorre a votação. Cada seção possui uma urna eletrônica própria e uma mesa receptora de votos, responsável pelo atendimento dos eleitores vinculados àquela seção.

A mesa receptora é composta por um presidente, mesárias e mesários e auxiliares convocados pela Justiça Eleitoral. O grupo é responsável por identificar o eleitor, conduzir o procedimento de votação, registrar ocorrências e garantir a regularidade dos trabalhos durante todo o período de votação.

Além das seções eleitorais, cada zona eleitoral é administrada por um cartório eleitoral, que coordena a organização dos locais de votação, a convocação de mesários, a preparação das urnas e demais atividades relacionadas ao processo eleitoral.

Como consultar o local de votação

A Justiça Eleitoral disponibiliza diferentes canais oficiais para que o eleitor consulte seu local de votação.

A consulta pode ser feita gratuitamente pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral, informando o nome completo ou o número do título eleitoral. Também é possível utilizar o Autoatendimento Eleitoral (Título Net), na opção "Onde votar".

Outra opção é o aplicativo e-Título. No aplicativo, a consulta é feita mediante autenticação do eleitor e permite visualizar o endereço completo do local de votação, além da zona e da seção eleitoral correspondentes.

Informações disponíveis na consulta

Ao realizar a consulta, o eleitor pode verificar o endereço do local de votação, a zona eleitoral e a seção em que está cadastrado. Essas informações permitem identificar exatamente onde deverá comparecer no dia da eleição.

Também é possível consultar a relação das zonas eleitorais e dos cartórios eleitorais de cada estado por meio do portal do TSE, facilitando o contato com a Justiça Eleitoral quando necessário.

A importância de verificar o local antes da eleição

A Justiça Eleitoral orienta que a consulta seja realizada antes do dia da votação. A medida ajuda o eleitor a confirmar o endereço do local de votação, verificar a zona e a seção eleitoral e evitar deslocamentos desnecessários ou dificuldades para localizar sua seção no dia do pleito.

Para as Eleições 2026, a resolução do TSE estabelece que a consulta oficial ao local de votação ficará disponível a partir de 1º de setembro de 2026, por meio do e-Título e dos portais do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais.

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