Comércio, bancos e INSS: veja o que fecha para o jogo Brasil x Japão

A seleção brasileira de futebol entra em campo contra o Japão na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 29. A partida acontece em Houston (EUA), às 14h no horário de Brasília.

Com o jogo marcado para o meio do expediente, muitas prefeituras e estados decretaram ponto facultativo para os funcionários públicos.

Outros serviços também podem sofrer alterações. Os cidadãos devem ficar atentos aos horários de funcionamento de bancos, agências do INSS, comércio e correios para evitar transtornos.

Bancos

Os bancos irão funcionar das 9h às 12h, segundo orientação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Já os horários dos postos de atendimento e das agências que funcionam em locais diferentes, como shoppings e aeroportos, funcionarão de acordo com os horários determinados pelo próprio estabelecimento.

Serviços de internet, mobile banking e autoatendimento funcionarão normalmente nos dias de jogos da seleção brasileira, com horários definidos por cada instituição.

INSS

Segundo o Ministério da Previdência Social, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão fechar às 11h para a partida.

Os atendimentos pelo aplicativo Meu INSS e pelo telefone 135 irão funcionar apenas com as opções gravadas. O atendimento humanizado estará suspenso no período de 13h às 17h.

Correios

As agências dos Correios vão encerrar o expediente às 13h. As unidades alocadas em centros comerciais vão seguir os horários determinados pelos estabelecimentos.

Os atendimentos com operadores na central de telefones também seguem até 13h. A empresa permanecerá disponível por meio da Atendente Virtual dos Correios, no WhatsApp e demais canais.

Comércio e shoppings

Os comércios varejistas podem abrir normalmente, seguindo determinações próprias. Geralmente, estabelecimentos comerciais fecham duas horas antes da partida (12h), exceto bares e restaurantes.

Para shoppings centers também não há uma regra, com cada estabelecimento definindo o próprio horário de funcionamento.

Os postos de gasolina ficarão abertos normalmente, por serem considerados serviços essenciais.

Repartições públicas

Rio de Janeiro, Amazonas, Paraíba e Distrito Federal definiram que esta segunda-feira é considerada ponto facultativo.

As capitais Boa Vista, em Roraima, São Luís, no Maranhão, Natal, no Rio Grande do Norte, e Aracaju, em Sergipe, também são ponto facultativo, mas por outro motivo: por causa do Dia de São Pedro.

Nos casos destas cidades, as repartições públicas não atenderão ao público. Apenas os serviços essenciais, como saúde, segurança e abastecimento de energia e de água, funcionarão normalmente.

No estado de São Paulo, o expediente público se encerra às 11h. Todas as repartições públicas estarão fechadas a partir das 12h, e o trabalho será retomado apenas na terça-feira, 30. Ainda assim, serviços essenciais seguem funcionando normalmente.

O rodízio de veículos na capital também não será suspenso, com restrição para as placas com final 1 ou 2 das 7h às 10h e das 17h às 20h. O metrô terá operação especial entre 11h e 14h, com praticamente toda a frota em circulação. Às 16h, também haverá reforço.

Lotéricas e sorteios

Lotéricas têm liberdade para definir horário de funcionamento e os sorteios previstos para hoje estão mantidos. Segundo a Caixa, todos vão acontecer às 21h, seguindo o costume.