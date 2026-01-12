Brasil

Confira valores atualizados da tabela do INSS 2026

Mais de 12,2 milhões de benefícios pagos pelo INSS têm valor superior ao piso nacional

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 10h46.

Os segurados do INSS que recebem benefícios acima do salário mínimo terão reajuste de 3,9% em 2026, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) divulgado na sexta-feira. A correção vale desde 1º de janeiro.

Os novos valores devem ser publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira. Com o reajuste, o teto dos benefícios do INSS sobe para R$ 8.475,55, ante R$ 8.157,41 anteriormente.

Quem recebe o reajuste

Atualmente, mais de 12,2 milhões de benefícios pagos pelo INSS têm valor superior ao piso nacional, que neste ano passou a ser de R$ 1.621,00.

De acordo com o calendário de pagamentos do instituto, os segurados nessa faixa começam a receber os valores corrigidos a partir de 3 de fevereiro.

Contribuição ao INSS em 2026

As faixas de contribuição ao INSS para trabalhadores empregados, domésticos e avulsos também foram atualizadas. As alíquotas ficam assim:

  • 7,5% para salários de até R$ 1.621,00
  • 9% para quem recebe de R$ 1.621,01 a R$ 2.902,84
  • 12% para rendimentos entre R$ 2.902,85 e R$ 4.354,27
  • 14% para salários de R$ 4.354,28 a R$ 8.475,55

As contribuições relativas aos salários de janeiro serão recolhidas em fevereiro, já que em janeiro os segurados pagam a contribuição referente ao mês anterior.

Piso dos benefícios do INSS

O valor mínimo dos benefícios do INSS, como aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte, passa a ser de R$ 1.621,00, o mesmo valor do salário mínimo nacional.

Esse piso também se aplica às aposentadorias dos aeronautas, ao Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) — destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de extrema pobreza — e à renda mensal vitalícia.

*Com informações do O Globo

