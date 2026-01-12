Confira valores atualizados da tabela do INSS 2026

Os segurados do INSS que recebem benefícios acima do salário mínimo terão reajuste de 3,9% em 2026, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) divulgado na sexta-feira. A correção vale desde 1º de janeiro.

Os novos valores devem ser publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira. Com o reajuste, o teto dos benefícios do INSS sobe para R$ 8.475,55, ante R$ 8.157,41 anteriormente.

Quem recebe o reajuste

Atualmente, mais de 12,2 milhões de benefícios pagos pelo INSS têm valor superior ao piso nacional, que neste ano passou a ser de R$ 1.621,00.

De acordo com o calendário de pagamentos do instituto, os segurados nessa faixa começam a receber os valores corrigidos a partir de 3 de fevereiro.

Contribuição ao INSS em 2026

As faixas de contribuição ao INSS para trabalhadores empregados, domésticos e avulsos também foram atualizadas. As alíquotas ficam assim:

7,5% para salários de até R$ 1.621,00

9% para quem recebe de R$ 1.621,01 a R$ 2.902,84

12% para rendimentos entre R$ 2.902,85 e R$ 4.354,27

14% para salários de R$ 4.354,28 a R$ 8.475,55

As contribuições relativas aos salários de janeiro serão recolhidas em fevereiro, já que em janeiro os segurados pagam a contribuição referente ao mês anterior.

Piso dos benefícios do INSS

O valor mínimo dos benefícios do INSS, como aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte, passa a ser de R$ 1.621,00, o mesmo valor do salário mínimo nacional.

Esse piso também se aplica às aposentadorias dos aeronautas, ao Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) — destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de extrema pobreza — e à renda mensal vitalícia.

*Com informações do O Globo