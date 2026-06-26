Jogo do Brasil terá ponto facultativo? Veja quem poderá sair mais cedo ou folgar

A classificação da Seleção Brasileira para a fase do mata-mata da Copa do Mundo de 2026 começou a movimentar a rotina de órgãos públicos em diversas partes do país. Com a partida marcada para às 14h da próxima segunda-feira, 29, governos estaduais e prefeituras anunciaram alterações no expediente para permitir que servidores acompanhem o confronto.

Apesar da expectativa criada a cada jogo do Brasil, não existe um ponto facultativo nacional para partidas da Seleção. Cada governo estadual, prefeitura ou empresa privada decide de forma independente se haverá liberação, expediente reduzido ou manutenção do funcionamento normal.

Estados que já confirmaram mudanças

Até o momento, os governos dos estados do Rio de Janeiro e de Tocantins confirmaram ponto facultativo parcial para os servidores estaduais na segunda-feira, 29.

O Distrito Federal também anunciou a adoção da medida para o funcionalismo local. Outros estados ainda analisam possíveis alterações e podem divulgar novas decisões até o fim da semana.

Cidades também decretam folga

Além dos estados, diversas prefeituras adotaram medidas próprias. No Rio de Janeiro, por exemplo, a administração municipal decretou ponto facultativo para facilitar a mobilidade urbana e reduzir impactos no trânsito durante o horário da partida. Serviços considerados essenciais continuam funcionando normalmente.

Outro fator que aumenta o número de pessoas de folga é o Dia de São Pedro, celebrado em 29 de junho. Em dezenas de municípios brasileiros, a data é feriado municipal, coincidindo neste ano com o jogo da Seleção. Confira quais são elas:

Espírito Santo

Serra

Guarapari

Cachoeiro de Itapemirim

Anchieta

Baixo Guandu

Vila Pavão

Rio Grande do Norte

Alto do Rodrigues

Roraima

Boa Vista

Minas Gerais

Capinópolis

Conceição das Alagoas

Divino

Muriaé

São João do Paraíso

Teófilo Otoni

São Paulo

Carapicuíba

Guararapes

Praia Grande

São Pedro

Viradouro

Tupã

Monte Azul Paulista

Paraíba

Cajazeiras

Ceará

Caririaçu

Camocim

Rio Grande do Sul

Garibaldi

Rio Grande

São Pedro do Sul

Paraná

Matinhos

Pato Branco

Rolândia

Rio de Janeiro

Santa Maria Madalena

Paracambi

Bahia

Teixeira de Freitas

E quem trabalha na iniciativa privada?

Para trabalhadores da iniciativa privada, a regra continua sendo a decisão do empregador. Empresas podem manter o expediente normalmente, liberar os funcionários, reduzir o horário de trabalho ou negociar compensação das horas. A recomendação é verificar previamente a política adotada pela empresa.

Escolas também podem ter mudanças

As redes de ensino seguem lógica semelhante. Escolas públicas e particulares podem adaptar seus horários ou suspender as aulas, mas a decisão depende das autoridades educacionais ou da própria instituição de ensino. Não há uma determinação nacional válida para todas as escolas do país.