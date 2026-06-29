Veja a provável escalação do Brasil para o jogo contra o Japão hoje

O Brasil deve entrar em campo com a mesma base que venceu a Escócia por 3 a 0 para enfrentar o Japão, nesta segunda-feira, 29, às 14h, de Brasília, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Sem novos problemas físicos, o técnico Carlo Ancelotti deve apostar na manutenção da equipe que terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C.

A Seleção somou sete pontos na primeira fase. Após empatar por 1 a 1 com Marrocos na estreia, goleou Haiti e Escócia por 3 a 0, garantindo a primeira colocação pelo saldo de gols e chegando embalada para o mata-mata.

Rayan ganha nova oportunidade

A principal mudança em relação ao início da competição continua sendo a ausência de Raphinha. O atacante sofreu uma lesão muscular na coxa direita e está fora da partida diante dos japoneses.

Com isso, Rayan deve seguir entre os titulares. O jovem atacante foi escalado contra a Escócia, participou da boa atuação coletiva da equipe e agradou à comissão técnica, ganhando mais uma oportunidade no time principal.

Já Neymar, que chegou ao Mundial em recuperação de uma lesão na panturrilha direita, voltou a atuar na última rodada da fase de grupos. Apesar da emoção pelo retorno, o camisa 10 ainda deve iniciar a partida no banco de reservas, sendo uma opção para o decorrer do confronto.

Ancelotti aposta na continuidade

Após a vitória sobre a Escócia, Carlo Ancelotti indicou que faria poucas alterações na equipe. Em tom descontraído, evitou confirmar oficialmente a escalação durante entrevista coletiva, mas afirmou que o time seria muito parecido com o da última rodada.

A estratégia reforça a confiança do treinador na equipe, que apresentou bom desempenho coletivo, controle da posse de bola e eficiência ofensiva na reta final da fase de grupos.

Provável escalação do Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.