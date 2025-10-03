CNU: como consultar o local de prova, quais itens são proibidos e quando sai o resultado

O resultado final será homologado e publicado tanto no Diário Oficial da União quanto no site da FGV.. (Tânia Rego/Agência Brasil)
Milhares de brasileiros vão aos locais de prova neste domingo (5), para disputar uma vaga no serviço público federal. O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), conhecido como 'Enem dos Concursos', é uma das maiores oportunidades de acesso ao funcionalismo em anos.
Organizado pelo Ministério da Gestão em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), o concurso promoverá 3.652 vagas imediatas distribuídas em 32 órgãos federais, com opções tanto para quem tem nível superior quanto para candidatos de nível intermediário. Abaixo, confira tudo o que você deve saber antes da prova.
A primeira fase do concurso, com provas objetivas, ocorre neste domingo 5 de outubro em 1.294 pontos espalhados por 228 cidades brasileiras.
A segunda fase, com prova discursiva, está programada para o dia 7 de dezembro. Essa etapa envolve apenas os candidatos que conseguirem aprovação na primeira fase.
Quanto ao horário, os portões dos locais de prova abrem às 11h30 e fecham pontualmente às 12h30 (horário de Brasília).
Após o fechamento, não há possibilidade de entrada, mesmo para quem estiver próximo ao portão. Por isso, a recomendaçãp é que os candidatos cheguem com antecedência de pelo menos uma hora.
O Cartão de Confirmação de Inscrição está disponível no site da FGV desde 22 de setembro. Para acessá-lo, basta fazer login com CPF e senha cadastrados na inscrição.
O documento traz informações essenciais como endereço completo do local, número da sala, horário e dados sobre atendimento especial. Embora não seja obrigatório, vale imprimir o cartão para facilitar a entrada.
Para a prova discursiva de dezembro, um novo cartão de confirmação será disponibilizado em 1º de dezembro. Os candidatos aprovados na primeira fase precisam acompanhar a divulgação desse documento.
Os candidatos de nível superior enfrentam uma prova mais longa, com cinco horas de duração. O exame começa às 13h e termina às 18h, totalizando 90 questões divididas entre conhecimentos gerais e específicos.
Já os concorrentes de nível intermediário fazem uma prova de 3h30, que se inicia às 13h e encerra às 16h30. Esses candidatos respondem 70 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 40 específicas da área escolhida.
A diferença nos horários reflete a complexidade e a quantidade de questões de cada nível. No entanto, em ambos os casos, o fechamento dos portões às 12h30 permanece como regra inflexível.
A lista de obrigatórios é curta, sendo dois itens os mais importante: caneta adequada e documento de identificação. Esse último pode ser RG, CNH, passaporte ou carteiras expedidas por órgãos oficiais — a exigência é que tenha sua foto.
Os candidatos que levarem algum item proibido precisam informar ao fiscal antes do início da prova. Esses objetos são guardados em embalagem lacrada e só podem ser recuperados após a saída do local.
A tentativa de usar qualquer dispositivo eletrônico durante a prova resulta em eliminação automática.
Lactantes e gestantes têm direito a tempo extra para amamentação. Nesse caso, é necessário apresentar a certidão de nascimento do bebê e estar acompanhada por uma pessoa maior de idade que ficará responsável pela criança durante a prova.
A FGV permite que os candidatos levem o caderno de questões para casa, mas sob uma condição: somente durante a última hora da prova. Os que saírem antes precisam entregar tanto o cartão de respostas quanto o caderno ao fiscal.
O processo de divulgação dos resultados segue um cronograma estabelecido pela FGV. A primeira informação disponível é o gabarito preliminar, que sai no dia 6 de outubro, logo após a aplicação das provas objetivas.
Entre a divulgação dos resultados preliminares e os definitivos, há períodos destinados a recursos. Os candidatos que discordarem de alguma correção ou nota podem apresentar contestação dentro dos prazos estipulados no edital.
O concurso também reserva vagas para pessoas com deficiência, negros e indígenas. Nos cargos com poucas posições destinadas às cotas, a FGV realiza sorteio eletrônico público para garantir transparência no processo.
Vale lembrar que o resultado final será homologado e publicado tanto no Diário Oficial da União quanto no site da fundação.