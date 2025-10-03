CNU: como consultar o local de prova, quais itens são proibidos e quando sai o resultado

Milhares de brasileiros vão aos locais de prova neste domingo (5), para disputar uma vaga no serviço público federal. O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), conhecido como 'Enem dos Concursos', é uma das maiores oportunidades de acesso ao funcionalismo em anos.

Organizado pelo Ministério da Gestão em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), o concurso promoverá 3.652 vagas imediatas distribuídas em 32 órgãos federais, com opções tanto para quem tem nível superior quanto para candidatos de nível intermediário. Abaixo, confira tudo o que você deve saber antes da prova.

Quando vai ser a prova do CNU 2025?

A primeira fase do concurso, com provas objetivas, ocorre neste domingo 5 de outubro em 1.294 pontos espalhados por 228 cidades brasileiras.

A segunda fase, com prova discursiva, está programada para o dia 7 de dezembro. Essa etapa envolve apenas os candidatos que conseguirem aprovação na primeira fase.

Quanto ao horário, os portões dos locais de prova abrem às 11h30 e fecham pontualmente às 12h30 (horário de Brasília).

Após o fechamento, não há possibilidade de entrada, mesmo para quem estiver próximo ao portão. Por isso, a recomendaçãp é que os candidatos cheguem com antecedência de pelo menos uma hora.

Como consultar o local de prova do CNU?

O Cartão de Confirmação de Inscrição está disponível no site da FGV desde 22 de setembro. Para acessá-lo, basta fazer login com CPF e senha cadastrados na inscrição.

O documento traz informações essenciais como endereço completo do local, número da sala, horário e dados sobre atendimento especial. Embora não seja obrigatório, vale imprimir o cartão para facilitar a entrada.

Para a prova discursiva de dezembro, um novo cartão de confirmação será disponibilizado em 1º de dezembro. Os candidatos aprovados na primeira fase precisam acompanhar a divulgação desse documento.

Que horas começa a prova do CNU?

Os candidatos de nível superior enfrentam uma prova mais longa, com cinco horas de duração. O exame começa às 13h e termina às 18h, totalizando 90 questões divididas entre conhecimentos gerais e específicos.

Já os concorrentes de nível intermediário fazem uma prova de 3h30, que se inicia às 13h e encerra às 16h30. Esses candidatos respondem 70 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 40 específicas da área escolhida.

A diferença nos horários reflete a complexidade e a quantidade de questões de cada nível. No entanto, em ambos os casos, o fechamento dos portões às 12h30 permanece como regra inflexível.

Quais itens obrigatórios e quais são proibidos?

A lista de obrigatórios é curta, sendo dois itens os mais importante: caneta adequada e documento de identificação. Esse último pode ser RG, CNH, passaporte ou carteiras expedidas por órgãos oficiais — a exigência é que tenha sua foto.

O que os candidatos devem levar:

Documento de identidade original com foto;

Caneta esferográfica de corpo transparente (tinta azul ou preta);

Água em garrafa transparente sem rótulo;

Alimentos leves em embalagens transparentes.

O que não pode entrar no local de prova:

Celular, relógio e outros dispositivos eletrônicos;

Calculadora e materiais de consulta;

Óculos escuros, bonés, chapéus e gorros;

Embalagens opacas ou com rótulos;

Lápis, lapiseira e corretor líquido.

Os candidatos que levarem algum item proibido precisam informar ao fiscal antes do início da prova. Esses objetos são guardados em embalagem lacrada e só podem ser recuperados após a saída do local.

A tentativa de usar qualquer dispositivo eletrônico durante a prova resulta em eliminação automática.

Lactantes e gestantes têm direito a tempo extra para amamentação. Nesse caso, é necessário apresentar a certidão de nascimento do bebê e estar acompanhada por uma pessoa maior de idade que ficará responsável pela criança durante a prova.

Posso levar o caderno para casa?

A FGV permite que os candidatos levem o caderno de questões para casa, mas sob uma condição: somente durante a última hora da prova. Os que saírem antes precisam entregar tanto o cartão de respostas quanto o caderno ao fiscal.

Quando sai o resultado?

O processo de divulgação dos resultados segue um cronograma estabelecido pela FGV. A primeira informação disponível é o gabarito preliminar, que sai no dia 6 de outubro, logo após a aplicação das provas objetivas.

Principais datas do cronograma:

6 de outubro : gabarito preliminar das provas objetivas

: gabarito preliminar das provas objetivas 12 de novembro : notas finais da primeira fase e convocação para a prova discursiva

: notas finais da primeira fase e convocação para a prova discursiva 13 a 19 de novembro : período para envio de títulos (quando aplicável)

: período para envio de títulos (quando aplicável) 18 de fevereiro de 202 6: resultado definitivo da prova discursiva

6: resultado definitivo da prova discursiva 20 de fevereiro de 2026 : publicação das listas de classificação

: publicação das listas de classificação 16 de março de 2026: início das convocações para nomeação

Entre a divulgação dos resultados preliminares e os definitivos, há períodos destinados a recursos. Os candidatos que discordarem de alguma correção ou nota podem apresentar contestação dentro dos prazos estipulados no edital.

O concurso também reserva vagas para pessoas com deficiência, negros e indígenas. Nos cargos com poucas posições destinadas às cotas, a FGV realiza sorteio eletrônico público para garantir transparência no processo.

Vale lembrar que o resultado final será homologado e publicado tanto no Diário Oficial da União quanto no site da fundação.