CNU 2025: Veja as 3 principais mudanças da prova neste ano. Inscrições começam nesta quarta-feira

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou, nesta segunda-feira, 30, o edital com as normas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), conhecido também como CNU e "Enem dos Concursos" que trará importantes inovações em sua execução.

Durante uma coletiva de imprensa, a ministra Esther Dweck destacou os avanços que serão implementados no certame, com foco em diversidade, inclusão e segurança.

O concurso visa preencher 3.652 vagas em 32 órgãos da Administração Pública Federal, divididas em nove blocos temáticos. Destas, 3.144 são para cargos de nível superior (com 1.172 vagas para preenchimento imediato) e 508 para cargos de nível intermediário.

As inscrições começam nesta quarta-feira, 2, e o concurso promete uma abordagem mais inclusiva, com ações afirmativas e medidas de governança aprimoradas.

Mais oportunidades para mulheres

Uma das principais inovações do CPNU 2025 é a aplicação de um critério de equidade de gênero. Pela primeira vez em um concurso de grande porte, o governo federal garantirá que, se o percentual de mulheres aprovadas para a segunda fase for inferior a 50%, mais mulheres serão convocadas até que o número de candidatas seja equiparado ao de candidatos do sexo masculino.

"A medida busca corrigir desigualdades históricas observadas em concursos anteriores, nos quais a quantidade de mulheres aprovadas foi sempre menor que a de homens. Agora, queremos garantir que o número de mulheres na segunda fase seja igual ao de homens, sem prejuízo para nenhum dos candidatos", disse a ministra Esther Dweck em coletiva.

A professora Letícia Bastos, do Gran Concurso, complementa, afirmando que essa é uma inovação pioneira.

"Nunca antes um concurso de grande porte aplicou uma medida tão assertiva para garantir a equidade de gênero, o que torna o CPNU 2025 um marco no acesso das mulheres à administração pública", afirma a professora.

Ampliação das ações afirmativas

Além da equidade de gênero, o CPNU 2025 ampliou as ações afirmativas para garantir a inclusão de grupos historicamente marginalizados. O concurso destinará 25% das vagas para pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência. Para garantir que essas cotas sejam cumpridas, o Ministério realizou um sorteio no dia 27 de junho para ajustar os percentuais de reserva nas áreas com menor número de vagas.

"O concurso está mais inclusivo e reflete a diversidade da sociedade brasileira, o que é fundamental para construir uma administração pública mais plural", disse a ministra Dweck.

Letícia Bastos também vê as ações afirmativas com bons olhos, reforçando que "essa ampliação é uma excelente oportunidade para candidatos de diferentes origens e experiências terem um acesso mais justo aos cargos públicos."

Governança e transparência reforçadas

No aspecto de governança, o CPNU 2025 contará com uma comissão mais ampla, incluindo novos membros como a Abin e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o que visa aumentar a transparência e garantir a segurança no processo seletivo.

"O Ministério da Gestão permanece responsável pela formulação da política pública, mas com uma supervisão mais rigorosa e ampliada, o que contribui para a credibilidade do concurso", disse Dweck.

A professora Letícia Bastos acredita que essa ampliação da governança traz mais confiança para os candidatos. "A participação de mais órgãos na supervisão do concurso é um passo importante para aumentar a transparência e garantir que o processo seja justo para todos."

Como se preparar para o CPNU 2025

Com o edital publicado e as mudanças em curso, a professora Letícia Bastos orienta que os candidatos se preparem com foco.

"Agora é o momento de se concentrar nos conteúdos exigidos por bloco temático. Dê atenção especial à Língua Portuguesa, que terá peso significativo, e não deixe de praticar questões de provas anteriores da FGV", afirma.

Para os cargos de nível superior, ela recomenda uma preparação adicional para a etapa discursiva e a apresentação de títulos, que, embora não sejam eliminatórios, podem fazer a diferença na classificação final.

A professora também destaca a importância de manter uma rotina consistente de estudos, intercalando teoria e resolução de questões, além de realizar revisões periódicas para garantir o domínio completo do conteúdo.

Letícia Bastos, professora do Gran Concurso (Gran Concursos /Divulgação)

Como se inscrever?

As inscrições para o CPNU 2025 começam no dia 2 de julho e vão até 20 de julho no site da FGV. As inscrições terão um valor único de R$ 70, com isenção para pessoas inscritas no CadÚnico, doadores de medula óssea, e beneficiários do FIES e ProUni.

As provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro, com a divulgação dos resultados em 12 de novembro.

A prova discursiva ocorrerá em 7 de dezembro e a primeira lista de classificação será divulgada em 30 de janeiro de 2026.