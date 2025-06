CNU 2025: veja quais são os 9 blocos temáticos. Concurso tem salário inicial de até R$ 17 mil

O Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2025, que se prepara para lançar seu edital oficial em julho, promete ser uma grande oportunidade para quem busca ingressar no funcionalismo público federal. O concurso, com a organização da Fundação Getúlio Vargas (FGV), vai oferecer 3.652 vagas e está com as expectativas altas para as provas que ocorrerão no segundo semestre deste ano. Entre as novidades, está a inclusão de blocos temáticos específicos que agruparão as vagas de acordo com áreas de atuação, oferecendo uma categorização inédita para os concurseiros.

Veja os 9 blocos temáticos do CNU 2025

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) recentemente divulgou a lista dos blocos temáticos que organizarão os cargos do CNU. A estrutura tem como objetivo facilitar o processo seletivo, segmentando as vagas de acordo com áreas de atuação mais específicas. Este modelo se aproxima do que já ocorre no Enem, mas com a particularidade de abranger carreiras no serviço público federal.

Confira os blocos temáticos que irão guiar o CNU 2025:

Bloco 1: Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência Social): 789 vagas

Bloco 2: Cultura e Educação: 130 vagas

Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia: 212 vagas

Bloco 4: Engenharias e Arquitetura: 306 vagas

Bloco 5: Administração: 1.171

Bloco 6: Desenvolvimento Socioeconômico: 286 vagas

Bloco 7: Justiça e Defesa: 250 vagas

Bloco 8: Intermediário – Saúde: 168 vagas

Bloco 9: Intermediário – Regulação: 340 vagas

Além disso, os cargos intermediários, com funções específicas, serão divididos entre dois blocos adicionais: Intermediário – Saúde e Intermediário – Regulação. O concurso está estruturado para que candidatos a posições intermediárias sejam mais bem direcionados de acordo com a especialização requerida para essas funções.

Parte das vagas na área da saúde são para hospitais, institutos de cardiologia, oncologia, ortopedia e trauma, além de técnico de enfermagem e radiologia, por isso a necessidade de se cobrar disciplinas específicas, afirma Fernanda Feitosa, professora do Gran Concursos.

“Haverá o bloco 9 de ensino médio técnico para as agências reguladoras e o bloco 8 para médio técnico para saúde - este, provavelmente, virá com exigência mínima de escolaridade de nível médio técnico na área da saúde, algo que já é previsto pelos conselhos de saúde”, diz a professora. "Isso deixa o caminho livre para que o bloco 9 seja apenas nível médio, sem exigência do técnico, com alta remuneração.”

Distribuição de vagas por bloco temático

A grande variedade de órgãos federais participantes proporciona uma diversidade de oportunidades. A seguir, um panorama dos órgãos vinculados a cada bloco temático do CNU 2025:

Bloco 1: Seguridade Social - inclui 7 órgãos federais, como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Ministério da Saúde (MS), e o Hospital das Forças Armadas (HFA).

Bloco 2: Cultura e Educação - contará com 11 órgãos, incluindo o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), a Fundação Nacional de Artes (FUNARTE), e a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).

Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia - abrange 10 órgãos, como a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI).

Bloco 4: Engenharias e Arquitetura - este bloco terá uma das maiores representações, com 18 órgãos, incluindo Ministério da Saúde (MS), Ministério do Turismo (MTUR), e a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO).

Bloco 5: Administração - com a participação de 16 órgãos federais, o bloco de Administração envolve ministérios como o Ministério da Fazenda (MF), Ministério das Cidades (MCID) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Bloco 6: Desenvolvimento Socioeconômico - representado por 6 órgãos, como o Ministério da Saúde (MS) e a Agência Nacional do Cinema (ANCINE).

Bloco 7: Justiça e Defesa - este bloco conta com a presença do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Bloco 8: Intermediário – Saúde - com a presença do Ministério da Saúde (MS) e do Hospital das Forças Armadas (HFA).

Bloco 9: Intermediário – Regulação - com a participação de 9 órgãos, incluindo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Oportunidades de carreira no CNU 2025

O concurso oferece oportunidades de ingresso em áreas cruciais da administração pública, com remuneração inicial de até R$ 17.000, dependendo do cargo e da experiência do candidato. A diversidade de cargos e órgãos participantes torna o CNU uma excelente porta de entrada para os interessados em desenvolver uma carreira sólida no setor público.

Com o edital previsto para ser lançado em julho de 2025, os candidatos terão a chance de se preparar para uma jornada de provas com o apoio da FGV, conhecida pela qualidade de suas avaliações.

Para mais informações acesse o site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.