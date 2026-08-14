O maior vendedor não bate ponto: como a Claro quer usar IA para ajudar PMEs a vender pelo WhatsApp

O vendedor que nunca dorme, não tira férias e consegue conversar com vários clientes ao mesmo tempo já está ao alcance das pequenas empresas. Ele não é exatamente uma pessoa. É a inteligência artificial.

Foi essa a provocação do painel “O maior vendedor da sua empresa não bate ponto”, realizado durante o SP2B, evento de inovação e empreendedorismo que acontece em São Paulo nesta semana.

No palco, Roberta Godoi, da Claro empresas, Sharon Zanandrais, da Blip, e Rodrigo Duclos, da Claro, discutiram como a inteligência artificial conversacional começa a mudar uma das tarefas mais básicas (e trabalhosas) dos pequenos negócios: responder clientes e transformar essas conversas em vendas.

A discussão acompanha uma nova aposta da Claro empresas. Em parceria com a Blip, a operadora passou a oferecer o Blip Go, ferramenta que adiciona inteligência artificial, automação e recursos de CRM ao WhatsApp Business. A Claro é a primeira operadora a oferecer a solução, que passa a fazer parte de seu portfólio para clientes empresariais.

Em muitos pequenos negócios, o mesmo empreendedor que cuida da operação também precisa responder quem pergunta o preço, tirar dúvidas, identificar quem realmente pretende comprar e retomar conversas que ficaram pelo caminho. Quanto maior o volume de mensagens, maior o risco de uma oportunidade comercial desaparecer no WhatsApp antes de virar venda.

“Com o Blip Go, os empreendedores têm acesso a uma solução simples e acessível para gerenciar as interações com os seus clientes, aumentar as vendas, garantir a qualidade e melhor experiência no atendimento ao cliente, economizando tempo para focar no que mais importa: o crescimento sustentável do negócio", diz Roberta Godoi, CEO da Claro empresas para o segmento de pequenas e médias empresas.

Um vendedor disponível 24 horas

Sharon Zanandrais (Blip), Rodrigo Duclos (Claro)​ e Roberta Godoi (Claro empresas) durante painel no SP2B (divulgação/Divulgação)

O Blip Go funciona como uma camada sobre o WhatsApp Business. O sistema reúne atendimento humano e automatizado e conta com um assistente virtual treinável, disponível 24 horas por dia. A IA pode responder perguntas frequentes e qualificar potenciais clientes antes de uma conversa chegar a um atendente.

A ferramenta também inclui o CRM Light, que organiza contatos e conversas em um painel e ajuda a definir prioridades de atendimento. A operação pode ser híbrida: parte da conversa fica com o agente digital e parte passa para uma pessoa quando necessário.

Para Sharon Zanandrais, diretora de Contas Estratégicas Globais da Blip, um dos pontos é fazer a tecnologia se adaptar à maneira como o consumidor já conversa, e não exigir o contrário.

“Sabemos que cada oportunidade perdida por demora em responder uma mensagem pode significar uma venda a menos. Com o Blip Go, ao invés de tentar educar o cliente a falar com uma máquina, é ela que se adapta à fala de quem entra em contato”, diz Sharon. Segundo ela, enquanto a IA assume parte do atendimento e das vendas, o empreendedor ganha tempo para se concentrar no crescimento do negócio.

Da conversa à venda

A aposta de Claro e Blip é transformar o WhatsApp de um canal de mensagens em uma ferramenta mais estruturada de vendas.

Além de responder quem procura a empresa, o Blip Go permite organizar contatos e enviar campanhas em escala com modelos previamente aprovados pela Meta. Na prática, a ferramenta tenta acompanhar diferentes etapas do relacionamento com o cliente, da primeira dúvida ao acompanhamento comercial.

Segundo dados divulgados pela Blip, a plataforma já foi implantada em mais de 800 clientes. Em uma escola de dança citada pela companhia, o uso da solução aumentou em mais de 1.200% o número de conversas iniciadas e em 140% o volume de novas matrículas.

Para a Claro, o lançamento também amplia o papel da operadora entre pequenas e médias empresas. Em vez de fornecer apenas conectividade, a companhia vem adicionando ao portfólio ferramentas ligadas à operação dos negócios.

Pela parceria, a contratação é feita pela Claro e a cobrança pode ser concentrada na mesma fatura dos demais serviços da operadora. A solução também pode ser integrada a outros produtos do portfólio da Claro empresas.

Por trás do lançamento está uma mudança maior na forma como a inteligência artificial chega às pequenas empresas. Em vez de exigir que o empreendedor crie uma estratégia própria de IA, ferramentas como o Blip Go colocam a tecnologia dentro de processos que ele já executa todos os dias.

No caso das vendas, isso significa que crescer não depende necessariamente de colocar mais uma pessoa diante do WhatsApp. A aposta é fazer cada conversa render mais, inclusive quando ninguém da empresa está batendo ponto.