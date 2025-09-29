CNU 2025: confira data, horários e regras para a prova do próximo domingo

A prova da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) acontece no próximo domingo, 5 de outubro, em todo o país.

O concurso vai disponibilizar 3.652 vagas para diferentes órgãos da administração pública. Do total, 3.144 são destinadas a cargos de nível superior e 508 para nível intermediário.

Data, horário e locais de prova

A aplicação da prova objetiva será no dia 5 de outubro.

Para candidatos de nível superior, o exame vai das 13h às 18h. Já para o nível intermediário, será das 13h às 16h30. Os portões serão fechados às 12h30 (horário de Brasília), sem tolerância para atrasos.

Os locais de prova estão informados no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no site oficial da Fundação Getulio Vargas: conhecimento.fgv.br/cpnu2.

Documentos obrigatórios

Para acessar a sala, é necessário apresentar um documento de identificação original com foto, como RG, passaporte, CNH, e-Título digital, carteiras profissionais reconhecidas, carteira de trabalho ou certificados militares.

Não serão aceitos documentos ilegíveis, danificados, cópias ou protocolos. Em caso de perda do documento, o candidato pode apresentar um Boletim de Ocorrência emitido há até 10 dias, passando por identificação especial. Também é obrigatório levar o comprovante de inscrição impresso.

O que levar para a prova

Apenas caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente será aceita. É permitido levar alimentos em embalagens transparentes e bebidas em recipientes sem rótulos.

Entre os itens proibidos estão celulares, smartwatches, fones de ouvido, notebook, tablet, pen drive, chapéu, boné, óculos escuros, lápis, borracha, corretivo líquido e régua. Caso leve algum desses objetos, será preciso entregá-los ao fiscal e só poderão ser acessados ao final da prova.

Regras de conduta

O candidato deve permanecer no local de prova por pelo menos 2 horas (objetiva) ou 1 hora (discursiva). Quem sair antes desse prazo será eliminado. O caderno de questões só poderá ser levado caso o participante permaneça até a última hora da aplicação.

Qualquer tentativa de fraude, comunicação com outros candidatos, uso de equipamentos proibidos ou descumprimento das normas levará à eliminação do concurso. Além disso, haverá identificação digital e exame grafológico. Tentativas de fraude podem ser comunicadas a órgãos competentes, resultando até na anulação de provas e nomeação.

Outras informações importantes