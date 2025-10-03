CNU 2025: professores farão revisão final ao vivo; veja como assistir

Alguns professores irão realizar uma revisão final ao vivo para os candidatos que se preparam para a prova objetiva do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025, marcada para este domingo, 5.

A revisão ao vivo acontecerá na sexta-feira, 3, a partir das 18h, e será transmitida gratuitamente, e poderá ser assistida online. As revisões são geralmente promovidas por plataformas especializadas em concursos públicos e contam com professores experientes que abordam conteúdos dos níveis médio e superior, conforme os blocos temáticos do concurso.

CNU 2025: o ENEM dos concursos

O CNU 2025 é conhecido como o “ENEM dos Concursos”, reunindo um único exame para seleção de milhares de vagas em órgãos públicos federais.

A prova objetiva contará com 90 questões para os candidatos do nível superior, que terão 5 horas (13h às 18h) para respondê-las, enquanto os do nível médio terão 68 questões para resolver em 3 horas e 30 minutos (13h às 16h30). A prova abrange conhecimentos gerais e específicos, conforme a carga pretendida.

Onde assistir à revisão do CNU 2025?

Revisão para cargos de nível médio:

Revisão para cargos de nível superior: