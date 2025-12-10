CNH sem autoescola: saiba como acessar o curso teórico gratuito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro dos Transportes, Renan Filho, lançaram na terça-feira, 9, a nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Com a mudança, a habilitação poderá ser concedida sem o motorista passar obrigatoriamente por uma autoescola, com a parte teórica sendo disponibilizada online.

Com o curso teórico disponibilizado online, a expectativa do Governo Federal é que o custo da CNH diminua. De acordo com o Ministério dos Transportes, o custo médio pelo país pode chegar a R$ 3 mil.

Confira, abaixo, o passo a passo para utilizar o curso online disponibilizado pelo Governo Federal.

Confira o passo a passo para emitir a nova CNH:

Entre no site ou no aplicativo do Ministério dos Transportes

Com a mudança, o Governo Federal disponibilizou o site e o aplicativo CNH do Brasil, disponível neste link.

Pelo navegador, o interessado no documento terá que clicar "Clique aqui para ser condutor"na página.

Na sequência, será necessário fazer o login em sua conta do Gov.Br. Após o login, o conteúdo será disponibilizado, começando pela introdução, como o vídeo abaixo.

Como é o curso para tirar a CNH?

Segundo informações do próprio site, o conteúdo do curso é dividido em quatro partes. São elas:

Sinalização: placas, cores e caminhos para entender as sinalizações;

Escolhas e consequências: como ter atitudes e comportamentos seguros no trânsito;

Segurança: princípios de direção defensiva;

Cuidado: cuidado da vida e do meio ambiente.

Dentro desses módulos, existem quatro aulas que os alunos precisam assistir.

Como fazer o curso teórico para tirar a CNH

Com o login feito na conta Gov.Br e atendendo os requisitos básicos, você já pode começar a estudar, clicando no módulo já disponibilizado.

Página dos módulos do curso da CNH do Brasil (Reprodução/Governo Federal)

A primeira aula de cada módulo é introdutória, para que o futuro condutor entenda os conceitos necessários da etapa do estudo. Já a segunda e terceira aulas são com o conteúdo mais completo e explicado.

A quarta aula de cada módulo é um teste para que o aluno coloque em prática o conteúdo teórico que aprendeu. O objetivo do teste é que o aluno comece a exercitar o que deverá fazer na prova teórica do Detran.

O curso tem material complementar?

Dentro da plataforma, também existe a parte de "Material Complementar e Simulado", com apostilas e PDF das aulas, além da possibilidade de testar os conhecimentos gerais com um simulado.

Fiz as quatro partes do curso, e agora?

De acordo com a CNH do Brasil, o interessado receberá um certificado de conclusão ao final do curso online.

Segundo informações do curso, o certificado é emitido automaticamente ao final do curso e o Detran é avisado na hora.

Para conseguir a CNH, também é exigido estudo prático. A carga horária mínima é de 2 horas-aula, que o aluno pode fazer em uma autoescola ou com um profissional autônomo cadastrado no Detran.

Com a carga horária de direção prática, o interessando então terá que iniciar no Detran o processo para conseguir a CNH.

Para conseguir a habilitação, o candidato ainda precisa passar pelas provas prática e teórica, além de exames médico e psicológico. Sendo aprovado, receberá a Permissão para Dirigir (PPD), documento que será utilizado durante 12 meses antes do condutor receber sua CNH definitiva.