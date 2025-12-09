CNH sem autoescola: veja as novas regras para tirar a carteira de motorista

CNH do Brasil: plataforma lançada permite que interessados em obter habilitação possam estudar a parte teórica de forma online ( Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 10h49.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro dos Transportes, Renan Filho, lançaram nesta terça-feira, 9, o novo processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Com a mudança, a habilitação poderá ser concedida sem o motorista passar obrigatoriamente por uma autoescola. Os interessados já podem solicitar a nova carteira a partir de hoje.
Segundo o Governo Federal, apenas 46% da população brasileira que poderia dirigir possui CNH. Os outros 54%, que representam mais de 100 milhões de pessoas, não dirigem ou dirigem sem habilitação.
De acordo com o levantamento, 56% dos que não possuem CNH afirmaram que pretendem tirar o documento, mas que 32% apontaram o custo elevado como o principal obstáculo.
O objetivo da ação, de acordo com o Ministério dos Transportes, é baratear a CNH. Por isso, a parte teórica do curso foi disponibilizada de forma online. Confira, abaixo, o que muda.
Com a nova CNH, interessados em obter a carteira de motorista não precisarão mais cursar as aulas obrigatórias em autoescolas ou Centro de Formação de Condutores e a carga horária de aulas práticas diminuirá.
A partir de agora, com a publicação da resolução que altera a CNH publicada no Diário Oficial da União (DOU), a carga horário mínima de aulas práticas será de 2 horas. Anteriormente, era de 20 horas-aula.
O candidato poderá realizar essas duas aulas em uma autoescola ou com um instrutor autônomo credenciado ao Detran.
As novas regras determinam ainda que quem reprovar na primeira avaliação poderá fazer o segundo teste de graça, além de retirar o prazo para conclusão do processo de habilita, que hoje é de um ano.
Apesar do novo modelo tirar a obrigatoriedade das aulas em autoescolas, o processo para adquirir o documento segue sendo a aprovação nas provas práticas e teóricas.
Para tirar a nova CNH, é necessário ter pelo menos 18 anos, saber ler e escrever, possuir um documento de identidade e um CPF.
Como a nova modalidade permite que os alunos aprendam com instrutores autônomos, isso também flexibilizou o processo de poder dar aulas.
Segundo o Ministério dos Transportes, os requisitos para se tornar um instrutor autônomo são:
Ao atender esses requisitos, os candidatos a se tornarem instrutores precisam, então, iniciar o processo de cadastro no DETRAN, que pode ser feito através do site do Ministério dos Transportes.
Para iniciar o processo, é necessário entrar no site do Ministério dos Transportes, na plataforma CNH do Brasil, disponível neste link.
Depois, é só clicar e seguir as instruções das páginas seguintes.
Para utilizar o conteúdo, é necessário entrar no site da CNH do Brasil e que clicar "Clique aqui para ser condutor" na página para ter acesso ao conteúdo teórico.
Na sequência, será necessário fazer o login em sua conta do Gov.Br. Após o login, o conteúdo será disponibilizado, começando pela introdução e, na sequência, na apresentação dos quatro módulos de estudo que compõem o curso.
Com as mudanças, o Governo Federal disponibilizou todo o conteúdo da parte teórica para aprender a conduzir no site da CNH do Brasil.
Ao fazer o login em sua conta Gov.Br e entrar na plataforma, o interessado verá a página introdutória e poderá começar a estudar.
Segundo informações do próprio site, o conteúdo é dividido em quatro partes. São elas:
De acordo com a CNH do Brasil, certificado de conclusão será emitido automaticamente ao final do curso online e o Detran será notificado imediatamente, para que o interessado em ter a habilitação já possa iniciar o processo para fazer as aulas práticas e realizar os exames.