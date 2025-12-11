Brasil convoca cúpula do Mercosul para 20 de dezembro em Foz do Iguaçu

O Brasil, atualmente à frente da presidência semestral do Mercosul, anunciou nesta quinta-feira, 11, que a cúpula do bloco acontecerá em 20 de dezembro, na cidade de Foz do Iguaçu, situada na tríplice fronteira com a Argentina e o Paraguai.

A confirmação da data e do local vinha gerando incertezas, principalmente pela possibilidade de que, durante a reunião, seja formalizado o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE), uma negociação que se arrasta há 25 anos.

A assinatura do tratado ainda depende de uma decisão das autoridades europeias, que precisam superar a oposição de um grupo de países, liderado pela França. Eles devem concluir suas discussões sobre o acordo na próxima semana, logo antes do encontro dos líderes sul-americanos em Foz do Iguaçu.

O Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, conta ainda com a Bolívia em processo de adesão.

Nos últimos meses, o bloco tem reforçado que está pronto para a assinatura com a UE, destacando que agora a decisão está nas mãos dos países europeus.

Para facilitar a aprovação do acordo, a Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu aprovou recentemente novas cláusulas, que buscam oferecer garantias aos agricultores da Europa.

Essas medidas, que ainda precisam ser votadas no plenário, preveem a realização de investigações pelo Executivo europeu caso as importações de produtos agrícolas aumentem 5% acima da média dos três anos anteriores ou se os preços forem 5% inferiores aos dos produtos da UE. Se essas novas condições forem aceitas, tanto o Mercosul quanto a União Europeia esperam assinar o tratado no próximo dia 20.