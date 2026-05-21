Flávio Bolsonaro vai viajar aos EUA para encontrar Trump, dizem fontes

O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL), deve viajar aos Estados Unidos na próxima segunda-feira, 25, para uma visita à Casa Branca, onde deve se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A informação é do site Claudio Dantas e foi confirmada à EXAME por membros do entorno da campanha de Flávio.

O objetivo da viagem seria uma tentativa de mostrar a reaproximação do pré-candidato com o líder americano após a divulgação de áudios que relacionam o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vorcaro, preso durante a investigação do caso Master, que apura fraudes financeiras.

Pessoas próximas ao senador afirmam reservadamente que tratativas para uma reunião entre ele e Trump já existiam, embora reforcem que, agora, há um convite de Trump. O presidente dos EUA recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início de maio.

Questionada, a Casa Branca não se manifestou até a publicação desta reportagem.

Na última quarta-feira, 20, o marketeiro responsável pela campanha de Flávio à presidência, o publicitário Marcello Lopes, deixou o projeto do senador. Em seu lugar, assume o publicitário Eduardo Fischer, autor de campanhas como a "Brahma nº1".

Em nota, Lopes informou que se reuniu durante a tarde com o senador para comunicar que não seguirá na coordenação da campanha eleitoral e que a decisão ocorreu por motivos profissionais e pessoais. Segundo o comunicado, ele pretende direcionar atenção à própria empresa e retornar aos Estados Unidos para cumprir compromissos familiares.

Nesta semana, uma pesquisa da AtlasIntel mostrou uma queda das intenções de voto de Flávio, desencadeando uma crise na campanha. Ontem, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, veio a público negar informações de que a sigla havia dado 15 dias para que a campanha reagisse à má fase.

Relações com Flávio Bolsonaro

O site Intercept Brasil publicou mensagens que mostram conversas entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro para marcar encontros. O senador confirmou os contatos, mas negou irregularidades.

Investigadores avaliam que o avanço das apurações reduz a margem para um acordo considerado vantajoso para o banqueiro. A colaboração premiada prevê mecanismos como confissão de crimes, pagamento de multa e entrega de provas, em troca de possíveis benefícios judiciais, incluindo redução de pena.

Antes das negociações, Vorcaro havia solicitado transferência da Penitenciária Federal de Brasília e garantias de proteção para familiares.

Na semana passada, a Polícia Federal prendeu Henrique Vorcaro, pai do banqueiro. Ele é investigado sob suspeita de atuar como operador financeiro da “Turma”, grupo apontado pelas autoridades como braço armado da suposta organização criminosa atribuída ao dono do Banco Master.

Segundo a PF, Henrique também teria atuado como “demandante e beneficiário” de ações do grupo voltadas à intimidação de adversários de Daniel Vorcaro.

As investigações ainda apontam que o banqueiro teria utilizado uma conta bancária do pai para ocultar R$ 2,2 bilhões de credores e vítimas das fraudes financeiras investigadas. A defesa de Henrique Vorcaro declarou considerar a prisão “grave” e “desnecessária”.