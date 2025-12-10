Quanto vai custar a CNH sem autoescola?

Com mudanças na CNH, custo pode cair 80% no processo e cerca de 40% nas provas e emissão (Rodrigo Sanches/Exame)
Colaboradora
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 15h31.
Lançado na última terça-feira, 9, as mudanças no processo de emissão da Carteira Nacional de Habitação (CNH) já estão em vigor.
O objetivo da medida é baratear o custo de conseguir o documento. Segundo o Governo Federal, o valor será reduzido em 80%.
Além da nova plataforma, também foi instituída a possibilidade do condutor não passar por uma autoescola. Segundo a resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o interessado em obter a CNH não é mais obrigado a frequentar um Centro de Formação de Condutores (CFC) para o estudo.
Com a mudança, o condutor ainda tera que cumprir o estudo prático, que poderá ser realizado em uma autoescola, mas também poderá ser feito com um profissional autônomo cadastrado no Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
A parte prática, inclusive, teve sua carga horária reduzida: de 20 horas-aula para 2 horas.
O custo médio para ter uma habilitação no país é de R$ 3.215,64, segundo dados da Senatran, com cerca de R$ 746,29 em taxas e R$ 2.469,35 com custo de CFC e autoescola. Dessa forma, o custo da autoescola representava 77% dos gastos. O valor pode chegar, inclusive, a até R$ 5 mil.
Além dos gastos com as aulas na autoescola, o candidato também precisa pagar nas taxas de exames e emissão do documento. Em São Paulo, por exemplo, o custo total chegava a R$ 500.
Com o curso teórico disponibilizado online, a expectativa do Governo Federal é que o custo da CNH diminua em 80%. De acordo com o Ministério dos Transportes, o custo médio pelo país pode chegar a R$ 3 mil.
Com a parte teórica sendo fornecida de forma online e gratuita, o candidato terá que pagar pelos custos da aula prática - que agora teve a carga horária reduzida para 2 horas-aula - e os valores dos exames para obter a CNH.
O custo da aula prática depende da autoescola ou do profissional autônomo que o próprio candidato escolher.
A parte teórica será fornecida pelo Ministério dos Transportes de forma gratuita, mas quem quiser poderá realizar os estudos em uma autoescola, arcando com os custos de forma particular.
Para conseguir a habilitação, o custo estimado antes das medidas anunciadas era de R$ 500. Segundo informações do Detran de São Paulo, por exemplo, o exame médico custa R$ 122,17, sendo R$ 89,59 para pessoas com deficiência, enquanto a avaliação psicológica custa R$ 142,53.
Ao somar os dois exames, o valor chega a R$ 264,70.
Segundo o anúncio feito pelo ministro Renan Filho nesta terça-feira, 9, o Detran irá reduzir em 40% os custos dos exames médico e psicológico, podendo chegar ao máximo de R$ 180 reais na soma dos dois. Com a medida, o custo total de São Paulo, por exemplo, cairia para R$ 415,3.
Ainda é necessário realizar os exames teórico e prático, custando R$ 50,90 cada.
Além dos exames, é necessário pagar a taxa de emissão da Permissão para Dirigir (PPD): R$ 133,17. O documento provisório será utilizado pelo condutor durante 12 meses, até conseguir obter a CNH definitiva.
Segundo o ministro, a carteira digital é disponibilizada de forma gratuita online para quem realizar a prova do Detran. Dessa forma, quem quiser, não precisará pagar a taxa de emissão do PPD e da CNH.
Com isso, por exemplo, o custo total dos exames e emissão do documento em São Paulo baixaria de R$ 500 para R$ 282,13.