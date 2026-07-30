Cleitinho diz que será candidato ao governo de Minas e que vai convencer partido

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) anunciou, na noite desta quarta-feira, 29, que será pré-candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições deste ano, encerrando semanas de indefinição sobre a disputa pelo Palácio Tiradentes.

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa na Praça do Santuário, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, poucas horas depois de o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, afirmar à GloboNews que o senador havia desistido da candidatura.

"Em todos os cenários eu lidero as pesquisas. O que eu falei é que, se até o final eu estiver liderando pesquisas, eu serei candidato. A última pesquisa mostra que eu tenho 40% de aprovação. A voz do povo é a voz de Deus. Eu serei candidato", declarou.

Cleitinho também anunciou o prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, como pré-candidato a vice na chapa.

Pedido de desculpas ao partido

Durante a coletiva, o senador reconheceu que a indefinição sobre sua candidatura gerou desconforto dentro do Republicanos e pediu desculpas à legenda.

"Eu anuncio que eu e o Falcão somos pré-candidatos ao governo de Minas. Tenho defeitos, tenho equívocos. Se essa minha questão pessoal chateou o partido, eu peço desculpas. Eu cheguei a enviar uma carta para o presidente do Republicanos", afirmou.

Segundo o parlamentar, a morte do irmão mais novo, Matheus Augusto Azevedo, vítima de leucemia, influenciou o adiamento da decisão sobre a candidatura.

"Só quem passa por um luto sabe o que é isso. Eu vou ser candidato a governador pelo Republicanos. Vamos resolver uma coisa de cada vez", disse.

Impasse com a direção do Republicanos

A declaração contraria a posição manifestada pela direção nacional do Republicanos horas antes. Segundo Marcos Pereira, o partido aguardou por meses uma definição de Cleitinho e decidiu reorganizar sua estratégia eleitoral diante da ausência de uma confirmação formal.

Após a entrevista do dirigente, a assessoria do senador informou que ele disputaria o governo pelo Republicanos, apesar da divergência com a cúpula da legenda.

Pela legislação eleitoral, Cleitinho não pode trocar de partido para disputar o governo neste ano, já que o prazo de filiação terminou em 4 de abril. A eventual candidatura depende do registro pelo Republicanos.

Na véspera do anúncio, Cleitinho publicou nas redes sociais um vídeo produzido com inteligência artificial em que versões digitais de seu pai e de seu irmão aparecem incentivando sua candidatura após uma pesquisa Quaest indicar sua liderança na disputa pelo governo mineiro.

O senador também afirmou esperar o apoio de Marcelo Aro (PP), outro nome cotado para concorrer ao Palácio Tiradentes.

"Disseram que o prazo era até hoje, né? Então está feito. Acredito que o Marcelo Aro pode me apoiar e eu vou apoiar ele também", afirmou.