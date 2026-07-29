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Eleições 2026: PSB oficializa Alckmin como vice na chapa de Lula

O evento também selou a coligação entre PSB e PT em apoio à reeleição do atual presidente

Eleições: Alckmin foi um dos rostos da "frente ampla" montada pelo PT para derrotar Jair Bolsonaro (PL) em 2022 (EVARISTO SA/AFP)

Eleições: Alckmin foi um dos rostos da "frente ampla" montada pelo PT para derrotar Jair Bolsonaro (PL) em 2022 (EVARISTO SA/AFP)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 29 de julho de 2026 às 20h26.

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) confirmou nesta quarta-feira, 29, em convenção realizada em Brasília, a candidatura de Geraldo Alckmin a vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O evento também selou a coligação entre PSB e PT em apoio à reeleição do atual presidente.

Ex-governador de São Paulo e antigo adversário político de Lula, Alckmin foi um dos rostos da "frente ampla" montada pelo PT para derrotar Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

A expectativa é que Lula seja oficializado como candidato no domingo (2), durante a convenção nacional do PT em São Paulo. Com Alckmin confirmado na vice, PT e PSB.

(Em atualização)

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