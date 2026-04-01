AtlasIntel: no 1º turno, Cleitinho tem 32,7% e Pacheco, 28,6%

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) larga na frente na disputa pelo governo de Minas Gerais em 2026, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 1.

No principal cenário estimulado de primeiro turno, o parlamentar soma 32,7% das intenções de voto, contra 28,6% de Rodrigo Pacheco, também senador e ainda sem partido definido.

A diferença de 4,1 pontos percentuais coloca Cleitinho além da margem de erro do levantamento, estimada em 2 pontos percentuais para mais ou para menos, consolidando uma vantagem inicial no estado.

Bem atrás dos dois líderes, aparece o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT), com 11,7%. Na sequência estão Carlos Viana (Podemos), com 7,5%, Mateus Simões (PSD), com 6,2%, e Gabriel Azevedo (MDB), que registra 4%. Ben Mendes (Missão) tem 3,7%, enquanto votos brancos e nulos somam 1,8% e os indecisos, 3,8%.

No segundo cenário testado, sem a presença de Rodrigo Pacheco, a disputa pelo governo de Minas Gerais se torna mais concentrada e amplia a vantagem de Cleitinho Azevedo.

O senador atinge 40,5% das intenções de voto, abrindo mais de 10 pontos de frente sobre Alexandre Kalil, que marca 29,4%.

Na sequência, Mateus Simões aparece com 8,7%, seguido por Gabriel Azevedo, com 5,3%, e Ben Mendes, com 3,7%.

Cenários alternativos mostram disputa mais apertada

O instituto também testou cenários com associação direta entre candidatos e seus padrinhos políticos, o que altera de forma relevante o equilíbrio da disputa.

Quando vinculado ao apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rodrigo Pacheco chega a 37,9%, enquanto Cleitinho registra 34,2%.

Nesse caso, a diferença de 3,7 pontos fica dentro do intervalo de empate técnico, estimado em 4 pontos percentuais no cruzamento das margens de erro.

Neste mesmo cenário, Mateus Simões, associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao governador Romeu Zema (Novo), alcança 11,5% das intenções de voto.

Cleitinho vence todos os cenários de 2º turno

Na simulações de segundo turno, Cleitinho vence em todas as simulações em que seu nome é testado. No embate entre Cleitinho e Pacheco, o senador do Republicanos registra 47%, contra 42% do presidente do Senado[/grifar], com 11% de eleitores entre brancos, nulos e indecisos.

Em outro cenário, Rodrigo Pacheco supera Mateus Simões por margem mais ampla: 43% a 31%, com 26% de indefinição, o que sugere maior capacidade de agregação de votos em um segundo turno sem Cleitinho.

Já nas simulações com Alexandre Kalil, os resultados mostram dificuldade do ex-prefeito de Belo Horizonte em confrontos diretos.

Contra Cleitinho, Kalil aparece com 36%, enquanto o adversário atinge 51%[/grifar]. Em um cenário alternativo, Kalil também fica atrás de Mateus Simões, que soma 32% ante 40% do pedetista, com elevado índice de indecisos (28%).

Destaques demográficos

Os recortes demográficos indicam bases eleitorais distintas entre os principais candidatos ao governo estadual. Cleitinho tem desempenho mais forte entre eleitores evangélicos (42,6%) e entre quem votou em Jair Bolsonaro em 2022 (65,1%). O senador também concentra apoio relevante entre eleitores alinhados ao atual governo estadual.

Já Rodrigo Pacheco apresenta maior força entre agnósticos e ateus (42,5%) e entre eleitores que votaram em Lula no último pleito (55,9%). Quando associado diretamente ao presidente, esse índice sobe para 78,8%, indicando dependência mais clara de transferência de voto.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 2.195 eleitores entre 25 e 30 de março, por meio de recrutamento digital aleatório, método conhecido como Atlas RDR. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%, com registro no TSE sob os protocolos MG-01664/2026 e BR-05686/2026.

Cenários de Minas Gerais da Pesquisa AtlasIntel (Abril de 2026)

Primeiro turno

Cenário 1

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 32,7%

Rodrigo Pacheco (Partido a definir): 28,6%

Alexandre Kalil (PDT): 11,7%

Carlos Viana (Podemos): 7,5%

Mateus Simões (PSD): 6,2%

Gabriel Azevedo (MDB): 4%

Ben Mendes (Missão): 3,7%

Voto branco/nulo: 1,8%

Não sei: 3,8%

Cenário 2

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 40,5%

Alexandre Kalil (PDT): 29,4%

Mateus Simões (PSD): 8,7%

Gabriel Azevedo (MDB): 5,3%

Ben Mendes (Missão): 3,7%

Voto branco/nulo: 5,9%

Não sei: 6,5%

Segundo turno

Pacheco x Cleitinho

Rodrigo Pacheco: 42%

Branco / Nulo / Não sei: 11%

Cleitinho Azevedo: 47%

Pacheco x Simões

Rodrigo Pacheco: 43%

Branco / Nulo / Não sei: 26%

Mateus Simões: 31%

Kalil x Cleitinho

Alexandre Kalil: 36%

Branco / Nulo / Não sei: 14%

Cleitinho Azevedo: 51%

Kalil x Simões