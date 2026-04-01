AtlasIntel: no 1º turno, Cleitinho tem 32,7% e Pacheco, 28,6%

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 1 de abril de 2026 às 09h40.
Última atualização em 1 de abril de 2026 às 09h46.
O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) larga na frente na disputa pelo governo de Minas Gerais em 2026, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 1.
No principal cenário estimulado de primeiro turno, o parlamentar soma 32,7% das intenções de voto, contra 28,6% de Rodrigo Pacheco, também senador e ainda sem partido definido.
A diferença de 4,1 pontos percentuais coloca Cleitinho além da margem de erro do levantamento, estimada em 2 pontos percentuais para mais ou para menos, consolidando uma vantagem inicial no estado.
Bem atrás dos dois líderes, aparece o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT), com 11,7%. Na sequência estão Carlos Viana (Podemos), com 7,5%, Mateus Simões (PSD), com 6,2%, e Gabriel Azevedo (MDB), que registra 4%. Ben Mendes (Missão) tem 3,7%, enquanto votos brancos e nulos somam 1,8% e os indecisos, 3,8%.
No segundo cenário testado, sem a presença de Rodrigo Pacheco, a disputa pelo governo de Minas Gerais se torna mais concentrada e amplia a vantagem de Cleitinho Azevedo.
O senador atinge 40,5% das intenções de voto, abrindo mais de 10 pontos de frente sobre Alexandre Kalil, que marca 29,4%.
Na sequência, Mateus Simões aparece com 8,7%, seguido por Gabriel Azevedo, com 5,3%, e Ben Mendes, com 3,7%.
O instituto também testou cenários com associação direta entre candidatos e seus padrinhos políticos, o que altera de forma relevante o equilíbrio da disputa.
Quando vinculado ao apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rodrigo Pacheco chega a 37,9%, enquanto Cleitinho registra 34,2%.
Nesse caso, a diferença de 3,7 pontos fica dentro do intervalo de empate técnico, estimado em 4 pontos percentuais no cruzamento das margens de erro.
Neste mesmo cenário, Mateus Simões, associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao governador Romeu Zema (Novo), alcança 11,5% das intenções de voto.
Na simulações de segundo turno, Cleitinho vence em todas as simulações em que seu nome é testado. No embate entre Cleitinho e Pacheco, o senador do Republicanos registra 47%, contra 42% do presidente do Senado[/grifar], com 11% de eleitores entre brancos, nulos e indecisos.
Em outro cenário, Rodrigo Pacheco supera Mateus Simões por margem mais ampla: 43% a 31%, com 26% de indefinição, o que sugere maior capacidade de agregação de votos em um segundo turno sem Cleitinho.
Já nas simulações com Alexandre Kalil, os resultados mostram dificuldade do ex-prefeito de Belo Horizonte em confrontos diretos.
Contra Cleitinho, Kalil aparece com 36%, enquanto o adversário atinge 51%[/grifar]. Em um cenário alternativo, Kalil também fica atrás de Mateus Simões, que soma 32% ante 40% do pedetista, com elevado índice de indecisos (28%).
Os recortes demográficos indicam bases eleitorais distintas entre os principais candidatos ao governo estadual. Cleitinho tem desempenho mais forte entre eleitores evangélicos (42,6%) e entre quem votou em Jair Bolsonaro em 2022 (65,1%). O senador também concentra apoio relevante entre eleitores alinhados ao atual governo estadual.
Já Rodrigo Pacheco apresenta maior força entre agnósticos e ateus (42,5%) e entre eleitores que votaram em Lula no último pleito (55,9%). Quando associado diretamente ao presidente, esse índice sobe para 78,8%, indicando dependência mais clara de transferência de voto.
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 2.195 eleitores entre 25 e 30 de março, por meio de recrutamento digital aleatório, método conhecido como Atlas RDR. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%, com registro no TSE sob os protocolos MG-01664/2026 e BR-05686/2026.
Cenário 1
Cenário 2
Pacheco x Cleitinho
Pacheco x Simões
Kalil x Cleitinho
Kalil x Simões