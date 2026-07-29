Anvisa determina recolhimento de queijo artesanal e molho pesto; veja os lotes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta quarta-feira, 29, a venda, distribuição e o consumo do Queijo Minas Artesanal da marca Militão da Canastra. A restrição vale para o Lote 42, fabricado em 30/6/2026 e com validade até 30/9/2026.

A Queijaria Militão da Canastra (SIF 5256) comunicou à Anvisa que fará o recolhimento voluntário do lote.

De acordo com a empresa, análise oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) identificou contagens de coliformes a 30°C e de coliformes termotolerantes a 45°C acima dos limites previstos em lei.

Os coliformes são um grupo de bactérias em formato de bastonete que vivem na água, no solo, na vegetação e no trato intestinal de seres humanos e animais. Na indústria de alimentos, a análise de coliformes serve como um indicador de higiene e de segurança sanitária durante o processo de fabricação, manipulação e armazenamento.

Molho pesto

A Anvisa também suspendeu a venda e o consumo do Molho Pesto Vermelho com Mascarpone, da marca Cecco. A fabricante, Cia Bel de Alimentos (Festval), vai recolher voluntariamente o Lote 07225288 por falta da informação sobre a presença do alergênico "nozes" no rótulo do produto.

O que fazer com os lotes afetados?

A recomendação é não consumir os lotes. Consumidores que já adquiriram os produtos devem contatar o fabricante ou o local da compra para orientações sobre a possibilidade de recolhimento, troca ou reembolso.